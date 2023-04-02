Гендиректор РЭО Буцаев: Компания профинансирует проект КПО под Курском на 1,8 млрд

Posted Сегодня, 11:51
Published Сегодня, 11:51
Modified Сегодня, 11:53
Updated Сегодня, 11:53
Строительство объекта будет осуществляться на основе концессионного соглашения, которое планируют заключить в июне этого года, сообщает издание bel.ru.
Как рассказал гендиректор РЭО Денис Буцаев, финансовый вклад компании в курский проект составит 1,8 миллиарда рублей. Новый КПО будет сортировать не менее 150 тысяч тонн отходов в год. Благодаря появлению АМСК регион сможет приблизиться к достижению показателей, установленных в рамках национального проекта «Экология».
Уточняется, что в качестве инвестиций Российский экологический оператор использует средства от размещения облигаций компании. Инвестору будет предоставлен льготный заем.
Сообщается, что заключение концессии намечено на июнь 2023 года. Сторонами соглашения выступят компания «Флагман-Курск» и региональные власти. Концессионер подал инициативу на строительство КПО еще в сентябре 2022 года.
Запуск объекта запланирован на 2026 год. Для строительства определен участок рядом с действующим полигоном ТКО регоператора «Спецавтобаза по уборке города Курска».
Управляющая АМСК в Белгородской области ГК «Флагман» объявила детальные планы по строительству на основе концессии такого же объекта под Курском.