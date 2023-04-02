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Published Сегодня, 06:35

Modified Сегодня, 06:35

Updated Сегодня, 06:35

На отказы в записи в первые классы жалуются жители Свердловской области

2 апреля 2023, 06:35
Фото: 1MI
Жителям Екатеринбурга пришли отказы в приеме детей в первый класс. Электронная запись началась 1 апреля 2023 года.

Во всех пришедших отказах написано, что адрес ребенка, указанный в заявлении, не привязан к выбранной школе. Жалобы поступают от жителей новостроек, пишет Е1.

По словам жительницы улицы Боровая, отказ из школы №165 пришел спустя несколько секунд. Однако она рассказала, что, согласно регламенту закрепленных городских местностей, ее улица прикреплена к этому учебному заведению.

Кроме того, аналогичная ситуация с электронной записью наблюдается и в Верхней Пышме. Люди, отправляющие заявления о приеме детей в школе, получают отказы.

Напомним, 4 апреля 2023 года в Нижнем Тагиле начинается запись детей в загородные лагеря на летний период и продлится до 13 апреля.

4 апреля в Нижнем Тагиле стартует запись в загородные лагеря на летние каникулы
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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Дети#Новости УрФО#Общество#Школа#Первый класс#Прием#Заявления#Отказ
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