Первые частные дома будут газифицированы в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 09:06
Published Сегодня, 09:06
Modified Сегодня, 09:06
Updated Сегодня, 09:06
Подрядчик «Тагилдорстрой» создал графики выполнения работ. До конца 2023 года необходимо газифицировать около 900 домов, рассказали в пресс-службе администрации города.
По словам директора «Тагилдорстроя» Игоря Васильева, сейчас в процессе проектирования и монтажных работ оборудования находятся 67 объектов.
Также Васильев отметил, что возникают проблемы, если владельцы домов не готовят свое жилье к газификации. Чтобы эти трудности разрешить, начальники администраций районов предложили разговаривать с горожанами о том, что подготовка домов к установке газового оборудования необходима.
В одном из первых домов планируется запустить газ в конце следующей недели.
Напомним, Свердловская область получила 900 миллионов рублей на догазификацию в рамках президентской программы.