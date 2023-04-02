TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:06

Published Сегодня, 09:06

Modified Сегодня, 09:06

Updated Сегодня, 09:06

Первые частные дома будут газифицированы в Нижнем Тагиле

2 апреля 2023, 09:06
Фото: 1MI
Первые частные дома в Нижнем Тагиле будут переведены с печного отопления на газовое в начале апреля 2023 года. Газификация будет проведена в рамках проекта «Чистый воздух».

Подрядчик «Тагилдорстрой» создал графики выполнения работ. До конца 2023 года необходимо газифицировать около 900 домов, рассказали в пресс-службе администрации города.

По словам директора «Тагилдорстроя» Игоря Васильева, сейчас в процессе проектирования и монтажных работ оборудования находятся 67 объектов.

Также Васильев отметил, что возникают проблемы, если владельцы домов не готовят свое жилье к газификации. Чтобы эти трудности разрешить, начальники администраций районов предложили разговаривать с горожанами о том, что подготовка домов к установке газового оборудования необходима.

В одном из первых домов планируется запустить газ в конце следующей недели.

Напомним, Свердловская область получила 900 миллионов рублей на догазификацию в рамках президентской программы.

Новый транш в 900 миллионов рублей на газификацию получила Свердловская область
Узнать подробнее
Читайте также:
Свердловские участники боевых действий и бюджетники получат льготы на газификациюЖителям Екатеринбурга ответили на жалобы о запахе газаБолее 25 тысяч свердловчан теперь обеспечены газом
#Елизавета Зиборова#Нижний Тагил#Свердловская область#Газификация#Чистый воздух#Тагилдорстрой#МУП Тагилдорстрой#Экология#Новости УрФО
Подпишитесь
Вернет ли мэрия ГГО кроссовер ООО «НАРА»: юристы о деле автомобиля Летникова
30 марта 10:02
Есть ли у Евгения Ройзмана* «крыша»?
31 марта 13:50
Депутат Нижнего Тагила Ильина отрицает в суде свою причастность к митингу в Леневке
31 марта 08:29
Топ мест в Нижнем Тагиле, где обитают утки и белки
31 марта 16:16
Два маршрута в Нижнем Тагиле приостановили работу из-за дефицита водителей
31 марта 12:58
Обвиняемый в шпионаже журналист Эван Гершкович посещал Нижний Тагил
30 марта 17:39