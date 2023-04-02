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Уроженца Верхней Пышмы застрелили во время отдыха в Приэльбрусе

2 апреля 2023, 05:52
Фото: 1MI
22-летний свердловчанин из Верхней Пышмы скончался в результате полученного огнестрельного ранения во время путешествия со своей компанией в Приэльбрусе на базе отдыха.

На базу отдыха погибший приехал вместе со своим другом. На их территории в автомобиле сидели двое мужчин и выпивали. Сперва эти мужчины звали туристов к себе, чтобы вместе отдохнуть. На что друзья ответили вежливым отказом и сказали, что будут находиться в доме вместе с остальными своими друзьями, пишет «КП-Екатеринбург».

По словам друга погибшего свердловчанина, через некоторое время те мужчины постучались к ним в дом, и когда друзья вместе подошли, чтобы открыть им дверь, один из выпивавших в машине мужчин начал в них стрелять.

У одного из пострадавших оказалось два касательных попадания по шее, а другой в результате выстрелов скончался. Друг умершего молодого человека также рассказал, что благодаря приятелю, пришедшему вместе с ним к двери, нападавший переключился на него. Тем самым погибший спас ему жизнь.

Остальные восемь человек прибыли из разных городов. Пять человек из Екатеринбурга, трое из Санкт-Петербурга. По их словам, когда те двое мужчин приехали к их дому, они пытались с ними познакомиться, на что они ответили, что у них компания закрытая и нет желания знакомиться. Также они отметили, что мужчины находились в алкогольном опьянении.

Спустя час после происшествия нападавших задержала полиция.

Напомним, недавно в Березовском четверо подростков фотографировались на улице с ножом и пистолетом, после чего один из них начал стрелять.

В Березовском подростки устроили фотосессию с оружием и открыли стрельбу
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