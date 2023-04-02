Уроженца Верхней Пышмы застрелили во время отдыха в Приэльбрусе

Остальные восемь человек прибыли из разных городов. Пять человек из Екатеринбурга, трое из Санкт-Петербурга. По их словам, когда те двое мужчин приехали к их дому, они пытались с ними познакомиться, на что они ответили, что у них компания закрытая и нет желания знакомиться. Также они отметили, что мужчины находились в алкогольном опьянении.