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Published Сегодня, 15:25

Modified Сегодня, 15:27

Updated Сегодня, 15:27

В селе продавали паленый Adidas, а в Тагиле появится новый трамвайный маршрут

2 апреля 2023, 15:25
Фото: 1MI
В селе продавали паленый Adidas, а в Нижнем Тагиле появится новый трамвайный маршрут. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 1-2 апреля.

Работы по ремонту и замене старых трамвайных путей начнутся в Нижнем Тагиле в 2024 году. Работы будут проводиться в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Ремонт трамвайных путей планируется в Нижнем Тагиле с 2024 года
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10 тысяч рублей штрафа получила предпринимательница из села Николо-Павловское за продажу подделки на Adidas и Reebok. Магазин «Одежда» полицейские проверили летом прошлого года. Оттуда изъяли 12 товаров с маркировкой Adidas и три товара марки Reebok.

Паленые Adidas и Reebok продавала предпринимательница в селе под Нижним Тагилом
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22,4 тысячи литров поддельного пива изъяли у ООО «Профит» из Нижнего Тагила в ходе рейда полиции. Проверка состоялась зимой прошлого года в центре оптовой торговли «Фестивальный». Правоохранители не нашли здесь документов, подтверждающих, что алкоголь легальный. Фирме вынесли предупреждение.

Предупреждением отделалась фирма из Тагила за 22,4 тысячи литров нелегального пива
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Подрядчики, обслуживающие дороги, начали проводить ямочный ремонт после зимы в разных районах Нижнего Тагила. С 17 марта работы прошли на улицах Октябрьской революции, Пархоменко, Красноармейской, Циолковского, Ленина, Кузнецкого, Индустриальной, Краснознаменной, Черноисточинском шоссе и плотине на Челюскинцев.

В Нижнем Тагиле дорожники начали ямочный ремонт
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Новый трамвайный маршрут на Тагилстрой появится в Нижнем Тагиле после запуска движения по путепроводу на улице Циолковского. Вместо маршрутов № 2 и № 4, будет запущен один новый. Первый из них курсировал с Тагилстроя через город до улицы Островского, а второй — с Тагилстроя через Красный Камень на ВМЗ.

Новый трамвайный маршрут появится в Нижнем Тагиле
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#Елена Озерова#Подделка#Пиво#Одежда#Штраф#Ремонт дорог#Ямы#Трамвайные пути#Общество#Нижний Тагил#Новости УрФО#Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле
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