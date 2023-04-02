Новый трамвайный маршрут на Тагилстрой появится в Нижнем Тагиле после запуска движения по путепроводу на улице Циолковского. Вместо маршрутов № 2 и № 4, будет запущен один новый. Первый из них курсировал с Тагилстроя через город до улицы Островского, а второй — с Тагилстроя через Красный Камень на ВМЗ.