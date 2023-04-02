Posted Сегодня, 15:25
Published Сегодня, 15:25
Modified Сегодня, 15:27
Updated Сегодня, 15:27
Работы по ремонту и замене старых трамвайных путей начнутся в Нижнем Тагиле в 2024 году. Работы будут проводиться в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».
10 тысяч рублей штрафа получила предпринимательница из села Николо-Павловское за продажу подделки на Adidas и Reebok. Магазин «Одежда» полицейские проверили летом прошлого года. Оттуда изъяли 12 товаров с маркировкой Adidas и три товара марки Reebok.
22,4 тысячи литров поддельного пива изъяли у ООО «Профит» из Нижнего Тагила в ходе рейда полиции. Проверка состоялась зимой прошлого года в центре оптовой торговли «Фестивальный». Правоохранители не нашли здесь документов, подтверждающих, что алкоголь легальный. Фирме вынесли предупреждение.
Подрядчики, обслуживающие дороги, начали проводить ямочный ремонт после зимы в разных районах Нижнего Тагила. С 17 марта работы прошли на улицах Октябрьской революции, Пархоменко, Красноармейской, Циолковского, Ленина, Кузнецкого, Индустриальной, Краснознаменной, Черноисточинском шоссе и плотине на Челюскинцев.
Новый трамвайный маршрут на Тагилстрой появится в Нижнем Тагиле после запуска движения по путепроводу на улице Циолковского. Вместо маршрутов № 2 и № 4, будет запущен один новый. Первый из них курсировал с Тагилстроя через город до улицы Островского, а второй — с Тагилстроя через Красный Камень на ВМЗ.