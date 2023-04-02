Женщина и ее внучка пострадали из-за резко затормозившего автобуса в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 12:38
Published Сегодня, 12:38
Modified Сегодня, 12:38
Updated Сегодня, 12:38
Автобус ехал с улицы Серафимы Дерябиной в сторону улицы Академика Бардина, рассказали в пресс-службе отдела пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.
По словам женщины, в момент торможения автобуса она и внучка готовились к выходу и стояли, держась за поручни. Когда водитель резко остановился, они не удержались и упали.
Девочка получила ушиб головы, у ее бабушки в результате падения тоже были ушибы. Обеих пострадавших отвезли в больницу.
По словам водителя автобуса, остановиться ему пришлось из-за того, что во время перестроения его не пропустил автомобиль.
Напомним, в феврале 2023 года в Нижнем Тагиле Тагилстроевский суд оштрафовал водителей автобусов №58 и №33 на 4 тысячи рублей за травмы пассажиров во время падений в салоне в результате неаккуратного вождения.