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Published Сегодня, 12:38

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Updated Сегодня, 12:38

Женщина и ее внучка пострадали из-за резко затормозившего автобуса в Екатеринбурге

2 апреля 2023, 12:38
Фото: 1MI
3-летняя девочка и ее 56-летняя бабушка были доставлены в больницу в результате резко затормозившего автобуса. Инцидент произошел в Екатеринбурге 1 апреля 2023 года.

Автобус ехал с улицы Серафимы Дерябиной в сторону улицы Академика Бардина, рассказали в пресс-службе отдела пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

По словам женщины, в момент торможения автобуса она и внучка готовились к выходу и стояли, держась за поручни. Когда водитель резко остановился, они не удержались и упали.

Девочка получила ушиб головы, у ее бабушки в результате падения тоже были ушибы. Обеих пострадавших отвезли в больницу.

По словам водителя автобуса, остановиться ему пришлось из-за того, что во время перестроения его не пропустил автомобиль.

Напомним, в феврале 2023 года в Нижнем Тагиле Тагилстроевский суд оштрафовал водителей автобусов №58 и №33 на 4 тысячи рублей за травмы пассажиров во время падений в салоне в результате неаккуратного вождения.

Два водителя автобусов в Нижнем Тагиле оштрафованы за травмы пассажиров после падения
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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Транспорт#Происшествия#Дети#Больница#Автобус
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