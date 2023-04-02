Жители поселка Пышма высказались против расширения трассы Екатеринбург — Тюмень

Posted Сегодня, 10:15
Published Сегодня, 10:15
Modified Сегодня, 10:15
Updated Сегодня, 10:15
Через свердловской поселок уже проложена трасса Р351. По словам одной из местных активисток, о постройке обходной дороги разговоры начали еще около 10 лет назад, пишет ЕАН.
Сейчас планируется расширить двухполосную дорогу до четырехполосной. Жители поселка утверждают, что после проведения еще одной трассы им будет нечем дышать, так как суточная нагрузка проезжающих транспортов будет увеличена.
Активистка также добавила, что все образовательные, медицинские и культурные организации поселка находятся на одной стороне и, если будет построена огромная трасса, то жители будут отделены от всей инфраструктуры.
30 марта некоторая часть жителей поселка устроили акцию протеста. Вскоре их попросили разойтись сотрудники полиции, потому что у жителей не было разрешения на проведение протестов.
Напомним, 16 марта 2023 года в поселке Леневка прошел митинг против строительства карьера на Леневском водохранилище.