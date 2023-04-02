Злоумышленники сливают бензин из автомобилей в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 07:55
Published Сегодня, 07:55
Modified Сегодня, 07:55
Updated Сегодня, 07:55
Одна из местных жительниц рассказала, что бензин воруют изо всех автомобилей совершенно любых моделей, пишет сообщество ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил».
За одну ночь бензин исчез более, чем из 10 десяти машин.
В пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское» рассказали редакции TagilCity.ru о том, что в полиции рекомендуют незамедлительно сообщать в органы внутренних дел о совершенных правонарушениях и преступлениях для своевременного принятия мер реагирования.
Напомним, недавно в Нижнем Тагиле бензин сливали из автомашин на Выйской улице.