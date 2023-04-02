Злоумышленники сливают бензин из автомобилей в Нижнем Тагиле

В пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское» рассказали редакции TagilCity.ru о том, что в полиции рекомендуют незамедлительно сообщать в органы внутренних дел о совершенных правонарушениях и преступлениях для своевременного принятия мер реагирования.