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23 ребенка пострадали от укусов клещей в Свердловской области

3 апреля 2023, 12:50
Фото: 1MI
В Свердловской области от укуса клещей пострадал 61 человек, среди них 23 ребенка.

Эти случаи были зафиксированы в 18 муниципальных образованиях региона, а том числе в областном центре (27 человек), сообщили в Роспотребнадзоре.

Всего в лабораториях региона было исследовано 15 клещей, в трех из них был найден возбудитель иксодового клещевого боррелиоза.

В этом году санитарные врачи планируют провести противоклещевые обработки на территории 11336 га. Сейчас ведется подготовка к их проведению - уборка мусора и прошлогодней листвы.

Первые случаи укусов клещей зафиксированы в Свердловской области
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#Елена Озерова#Дети#Клещи#Укус#Лаборатория#Происшествия#Новости УрФО
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