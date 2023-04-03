23 ребенка пострадали от укусов клещей в Свердловской области

Эти случаи были зафиксированы в 18 муниципальных образованиях региона, а том числе в областном центре (27 человек), сообщили в Роспотребнадзоре.



Всего в лабораториях региона было исследовано 15 клещей, в трех из них был найден возбудитель иксодового клещевого боррелиоза.