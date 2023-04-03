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32,3 миллиона выделено на благоустройство территории школы №32 в Нижнем Тагиле

3 апреля 2023, 15:01
Фото: TagilCity.ru
Подрядчика для благоустройства территории и переустройства наружных сетей на территории школы № 32 ищет администрация Нижнего Тагила.

К выполнению работ необходимо приступить после подписания контракта и сдать объект не позднее 31 октября 2023 года. Общая площадь благоустройства составит 7,9 тысячи квадратных метров.

Существующие площадки и оборудование будут демонтированы, а старые деверья подрядчик вырубит. На территории школы установят новые спортивные и игровые площадки: для физической подготовки и бега, для воркаута, для волейбола и баскетбола.

Появятся яма для прыжков в длину и игровой комплекс для учеников начальной школы. Для подхода к площадкам будут оборудованы асфальтированные дорожки. Также установят новую контейнерную площадку для сбора мусора.

Озеленять территорию школы планируется на площади в 4,4 тысячи квадратных метров. Там будут высажены 30 новых яблонь, лип, рябин и 183 куста спиреи. Также подрядчик посеет газоны из многолетних трав.

Гарантия на выполненные работы составит пять лет. Устранять выявленные дефекты необходимо в течение 30 дней. Контракт будет действовать до 31 декабря 2023 года. Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 14 апреля.

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#Евгения Сафина#Нижний Тагил#Школа#Ремонт#Благоустройство#Общество#Экономика#Эксклюзив
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