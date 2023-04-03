32,3 миллиона выделено на благоустройство территории школы №32 в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 15:01
Published Сегодня, 15:01
Modified Сегодня, 15:03
Updated Сегодня, 15:03
К выполнению работ необходимо приступить после подписания контракта и сдать объект не позднее 31 октября 2023 года. Общая площадь благоустройства составит 7,9 тысячи квадратных метров.
Существующие площадки и оборудование будут демонтированы, а старые деверья подрядчик вырубит. На территории школы установят новые спортивные и игровые площадки: для физической подготовки и бега, для воркаута, для волейбола и баскетбола.
Появятся яма для прыжков в длину и игровой комплекс для учеников начальной школы. Для подхода к площадкам будут оборудованы асфальтированные дорожки. Также установят новую контейнерную площадку для сбора мусора.
Озеленять территорию школы планируется на площади в 4,4 тысячи квадратных метров. Там будут высажены 30 новых яблонь, лип, рябин и 183 куста спиреи. Также подрядчик посеет газоны из многолетних трав.
Гарантия на выполненные работы составит пять лет. Устранять выявленные дефекты необходимо в течение 30 дней. Контракт будет действовать до 31 декабря 2023 года. Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 14 апреля.