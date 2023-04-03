Автомобиль разорвало в ДТП на трассе Пермь — Екатеринбург

Posted Сегодня, 03:42
Published Сегодня, 03:42
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77-летний водитель, управлявший автомобилем ВАЗ, выехал на встречку и столкнулся с грузовой машиной DAF, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.
Вследствие столкновения ВАЗ разорвало на части, которые разлетелись по дороге. Водитель и пассажир ВАЗа скончались на месте происшествия до приезда скорой помощи.
Освидетельствование 65-летнего водителя грузовика на алкогольное опьянение показало, что в момент аварии водитель был трезв.
Сотрудники ГИБДД в настоящее время устанавливают обстоятельства случившейся дорожной аварии.
Напомним, 1 апреля 2023 года на автодороге Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов автокран «КАМАЗ» столкнулся с автомобилем, в результате чего оба транспорта съехали в кювет, и автокран опрокинулся.