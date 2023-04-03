Бункер в Екатеринбурге выставлен на продажу за 14,7 миллиона рублей

Posted Сегодня, 11:40
Published Сегодня, 11:40
Modified Сегодня, 11:42
Updated Сегодня, 11:42
Согласно данным сайта торгов, нежилое помещение было построено в 1976 году. Его общая площадь составляет 776,3 квадратных метра. Стоимость в 14,7 миллиона является начальной. Она может увеличиться в ходе торгов 4 мая, пишет РБК.
В октябре 2022 года в Екатеринбурге уже выставляли на торги бункер. Его площадь составляла 154 квадратных метра. Он находится на проспекте Ленина, 8. Помещение было списано в 2008 году по приказу ГУ МЧС по Свердловской области.