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Бункер в Екатеринбурге выставлен на продажу за 14,7 миллиона рублей

3 апреля 2023, 11:40
Фото: 1MI
Бомбоубежище, расположенное на улице Альпинистов, 17 в Екатеринбурге выставило на продажу Управление Росимущества по Свердловской области. Торги проходят в форме открытого аукциона. Стоимость лота составляет 14,7 миллиона рублей.

Согласно данным сайта торгов, нежилое помещение было построено в 1976 году. Его общая площадь составляет 776,3 квадратных метра. Стоимость в 14,7 миллиона является начальной. Она может увеличиться в ходе торгов 4 мая, пишет РБК.

В октябре 2022 года в Екатеринбурге уже выставляли на торги бункер. Его площадь составляла 154 квадратных метра. Он находится на проспекте Ленина, 8. Помещение было списано в 2008 году по приказу ГУ МЧС по Свердловской области.

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#Ирина Кирилова#Торги#Бомбоубежище#Бункер#Экономика#Екатеринбург
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