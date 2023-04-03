Детский сад в Екатеринбурге заплатит 50 тысяч рублей за удушение девочки шарфом

Posted Сегодня, 04:24
Published Сегодня, 04:24
Modified Сегодня, 04:24
Updated Сегодня, 04:24
После случившегося происшествия в районной прокуратуре было возбуждено административное дело по факту смерти девочки. В итоге суд оштрафовал дошкольное учреждение на минимальную сумму, пишет «КП-Екатеринбург».
Также заведующей детского сада было назначено дисциплинарное взыскание в виде выговора за ненадлежащее исполнение своих обязанностей.
Кроме того, было возбуждено и уголовное дело СК «Причинение смерти по неосторожности». Виновный пока не определен.
Напомним, в январе 2023 года девочка во время прогулки застряла головой между ступеньками лестницы, когда каталась на горке. Ребенок попытался вырваться, но ситуацию ухудшил ее шарф, который зацепился за сооружение, и в результате удушил ее.
Девочку отвезли в реанимацию, где она скончалась спустя пять дней.