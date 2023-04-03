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Детский сад в Екатеринбурге заплатит 50 тысяч рублей за удушение девочки шарфом

3 апреля 2023, 04:24
Фото: 1MI
Детский сад в Екатеринбурге, в котором четырехлетняя девочка погибла от удушения шарфом, оштрафовали на 50 тысяч рублей.

После случившегося происшествия в районной прокуратуре было возбуждено административное дело по факту смерти девочки. В итоге суд оштрафовал дошкольное учреждение на минимальную сумму, пишет «КП-Екатеринбург».

Также заведующей детского сада было назначено дисциплинарное взыскание в виде выговора за ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

Кроме того, было возбуждено и уголовное дело СК «Причинение смерти по неосторожности». Виновный пока не определен.

Напомним, в январе 2023 года девочка во время прогулки застряла головой между ступеньками лестницы, когда каталась на горке. Ребенок попытался вырваться, но ситуацию ухудшил ее шарф, который зацепился за сооружение, и в результате удушил ее.

Девочку отвезли в реанимацию, где она скончалась спустя пять дней.

Девочку чуть не задушил шарф во время прогулки в детсаду в Екатеринбурге
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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Дети#Смерть#Уголовное дело#Штраф#Наказание#Детский сад#Происшествия
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