До +18 градусов потеплеет в Свердловской области

Posted Сегодня, 08:58
Published Сегодня, 08:58
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Updated Сегодня, 09:00
По словам главного синоптика Галины Шепоренко, первая половина недели не принесет изменений в погоде. Температура ожидается на 3-7 градусов выше климатических значений. В дневное время воздух прогреется до 13-18 градусов.
При этом могут быть небольшие осадки на севере Свердловской области и в Пермском крае.
Метеоролог Алексей Пулин рассказал, что в Екатеринбурге 3 апреля возможно обновление суточной максимальной температуры. В 1995 году рекордными были 15,4 градуса тепла. Теперь же прогнозируется +17…+19 градусов.
В Нижнем Тагиле 3 апреля потеплеет до +16 градусов. При этом ожидается, что погода будет безветренной. Порывы ветра могут составить 2-3 метра в секунду.