Два новых внедорожника получила Демидовская больница в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 12:07
Published Сегодня, 12:07
Modified Сегодня, 12:09
Updated Сегодня, 12:09
Внедорожники общей стоимостью 58 млн рублей предназначены для перевозки пациентов и медицинских работников, а также для доставки биологических материалов в лаборатории и лекарственных средств в отдаленные населенные пункты. Ключи от автомобилей руководители медучреждений получили 29 марта из рук заместителя министра здравоохранения Свердловской области Валентина Еремкина.
Каждый житель Среднего Урала должен быть обеспечен качественной и квалифицированной медицинской помощью, вне зависимости от того, где он проживает — в большом городе или в отдаленном населенном пункте. Наши медики готовы к этому всегда, а мы делаем все возможное, чтобы поддержать их стремления. Эти автомобили предназначены для работы, в том числе в тяжелых условиях и, мы убеждены, станут надежными помощниками наших врачей и фельдшеров, — отметил Валентин Еремкин.
Внедорожники получило 21 медицинское учреждение в Свердловской области. Два из них — Демидовская больница в Нижнем Тагиле.
Не секрет, что наша больница обслуживает жителей в том числе и на отдаленных территориях. И вопросы логистики — доставки медицинских препаратов, оборудования, а порой работников больницы и пациентов, иногда вызывают очень серьезные трудности. Для решения этих вопросов правительство области передало нам два новеньких внедорожника, которые значительно упростят эти проблемы. Ведь теперь в любую погоду, в любое время года мы сможем оперативно решить вопрос даже в самой дальней точке нашего района обслуживания, — сообщил главврач больницы Сергей Овсянников.