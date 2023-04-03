Два новых внедорожника получила Демидовская больница в Нижнем Тагиле

Внедорожники общей стоимостью 58 млн рублей предназначены для перевозки пациентов и медицинских работников, а также для доставки биологических материалов в лаборатории и лекарственных средств в отдаленные населенные пункты. Ключи от автомобилей руководители медучреждений получили 29 марта из рук заместителя министра здравоохранения Свердловской области Валентина Еремкина.