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Два новых внедорожника получила Демидовская больница в Нижнем Тагиле

3 апреля 2023, 12:07
Информационный портал Свердловской области
В Нижнем Тагиле два новых внедорожника «Лада» в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» получила Демидовская больница. Всего медучреждениям Свердловской области были переданы 53 таких автомобиля.

Внедорожники общей стоимостью 58 млн рублей предназначены для перевозки пациентов и медицинских работников, а также для доставки биологических материалов в лаборатории и лекарственных средств в отдаленные населенные пункты. Ключи от автомобилей руководители медучреждений получили 29 марта из рук заместителя министра здравоохранения Свердловской области Валентина Еремкина.

Каждый житель Среднего Урала должен быть обеспечен качественной и квалифицированной медицинской помощью, вне зависимости от того, где он проживает — в большом городе или в отдаленном населенном пункте. Наши медики готовы к этому всегда, а мы делаем все возможное, чтобы поддержать их стремления. Эти автомобили предназначены для работы, в том числе в тяжелых условиях и, мы убеждены, станут надежными помощниками наших врачей и фельдшеров, — отметил Валентин Еремкин.

Внедорожники получило 21 медицинское учреждение в Свердловской области. Два из них — Демидовская больница в Нижнем Тагиле.

Новые внедорожники для Демидовской больницыНовые внедорожники для Демидовской больницы
Новые внедорожники для Демидовской больницы
Фото: Сергей Овсянников
Не секрет, что наша больница обслуживает жителей в том числе и на отдаленных территориях. И вопросы логистики — доставки медицинских препаратов, оборудования, а порой работников больницы и пациентов, иногда вызывают очень серьезные трудности. Для решения этих вопросов правительство области передало нам два новеньких внедорожника, которые значительно упростят эти проблемы. Ведь теперь в любую погоду, в любое время года мы сможем оперативно решить вопрос даже в самой дальней точке нашего района обслуживания, — сообщил главврач больницы Сергей Овсянников.
Новые автомобили Lada будут возить пациентов в поликлиники Свердловской области
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#Анна Григорьева#Больница#Автомобиль#Здравоохранение#Здоровье#Эксклюзив#Свердловская область#Нижний Тагил#Демидовская больница#Сергей Овсянников
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