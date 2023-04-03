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Фонд «Внимание» запускает образовательный проект в ОК

3 апреля 2023, 15:44
Социальная сеть Одноклассники и фонд «Внимание» объявляют спецпроект «Месяц культурного наследия» к Международному дню охраны памятников и исторических мест.

На протяжении месяца, с 3 апреля по 3 мая, пользователи будут знакомиться с историей культурного наследия и ее яркими примерами.

В Международный день памятников и исторических мест 18 апреля фонд «Внимание» в официальной группе в ОК представит интерактивный квиз на знание истории архитектуры и терминологии, связанной с ней.

Редакция проекта каждый день будет рассказывать об отреставрированных зданиях и о том, как сохраняют уникальный облик городов, музеев и точек общественного притяжения. Из постов в ОК пользователи также узнают, как помочь сохранению памятников архитектуры. Материалы будут выходить в виде карточек, постов и лонгридов. К старту проекта пользователи смогут установить тематические рамки на аватар в ОК в приложении «Волшебные рамки», выразив тем самым свое неравнодушное отношение к объектам культурного наследия.

ОК регулярно реализуют культурные проекты и поддерживают осведомленность пользователей в направлении архитектуры. В августе прошлого года соцсеть и фонд «Внимание» запустили второй сезон проекта в поддержку разрушающихся памятников зодчества. На интерактивной карте «Архитектурного перископа» появились семь новых объектов в северных регионах России. Впервые пользователи смогли не только посмотреть, как выглядят памятники архитектуры, но и «услышать» каждый из них.

#Ирина Кирилова#Общество
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