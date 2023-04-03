TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:58

Published Сегодня, 08:58

Modified Сегодня, 09:00

Updated Сегодня, 09:00

Голый дебошир из Екатеринбурга попал в больницу после драки

3 апреля 2023, 08:58
Фото: 1MI
В больнице оказался голый дебошир, который подрался возле вокзала в Екатеринбурге. ЧП произошло на улице Челюскинцев.

Здесь голый дебошир сперва бегал по дороге, раскинув руки, и показывал неприличные жесты водителям. А затем он стал драться с прохожим, одетым в камуфляжную форму, пишет Е1.

Анонимный источник издания рассказал, что родственники дебошира везли его в психиатрическую больницу, а в Екатеринбурге они ненадолго остановились около магазина. Тогда он сбежал из машины и стал бегать голышом.

В ходе драки дебошир упал на асфальт и ударился головой. Его госпитализировали с переломом костей свода черепа и ушибом мозга. Мужчину в камуфляжной форме задержали полицейские.

Задержанным оказался неоднократно судимый 44-летний житель Тюменской области. В отношении него возбудили уголовное дело по ст. 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»).

Из-за дебошира пассажиров автобуса эвакуировали в Екатеринбурге
Узнать подробнее
#Екатеринбург#Дебош#Дебошир#Полиция#Драка#Больница#Происшествия#Новости УрФО#Елена Озерова
Подпишитесь
Топ мест в Нижнем Тагиле, где обитают утки и белки
31 марта 16:16
Есть ли у Евгения Ройзмана* «крыша»?
31 марта 13:50
Детский сад в Екатеринбурге заплатит 50 тысяч рублей за удушение девочки шарфом
Сегодня, 04:24
Вернет ли мэрия ГГО кроссовер ООО «НАРА»: юристы о деле автомобиля Летникова
30 марта 10:02
Два маршрута в Нижнем Тагиле приостановили работу из-за дефицита водителей
31 марта 12:58
Военкор Владлен Татарский погиб во время взрыва в кафе в Санкт-Петербурге
Сегодня, 04:20