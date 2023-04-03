Голый дебошир из Екатеринбурга попал в больницу после драки

Posted Сегодня, 08:58
Published Сегодня, 08:58
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Updated Сегодня, 09:00
Здесь голый дебошир сперва бегал по дороге, раскинув руки, и показывал неприличные жесты водителям. А затем он стал драться с прохожим, одетым в камуфляжную форму, пишет Е1.
Анонимный источник издания рассказал, что родственники дебошира везли его в психиатрическую больницу, а в Екатеринбурге они ненадолго остановились около магазина. Тогда он сбежал из машины и стал бегать голышом.
В ходе драки дебошир упал на асфальт и ударился головой. Его госпитализировали с переломом костей свода черепа и ушибом мозга. Мужчину в камуфляжной форме задержали полицейские.
Задержанным оказался неоднократно судимый 44-летний житель Тюменской области. В отношении него возбудили уголовное дело по ст. 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»).