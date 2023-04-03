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Published Сегодня, 05:18

Modified Сегодня, 05:18

Updated Сегодня, 05:18

Карта для снижения отравлений и смертности от наркотиков появилась в Нижнем Тагиле

3 апреля 2023, 05:18
Фото: 1MI
Дорожная карта для сокращения уровня отравлений и случаев смерти от наркотических веществ была составлена жителями Нижнего Тагила.

Карта была разработана в связи с высоким уровнем смертности от употребления наркотических веществ. Она необходима для улучшения ситуации с распространением и смертями от их употребления, рассказали в пресс-службе администрации города.

Также мэр города Владислав Пинаев провел заседание антинаркотической комиссии, на котором обсуждалась данная ситуация, а также мероприятия, направленные на снижение смертности от запрещенных веществ.

По словам руководителя отдела полиции по контролю за распространением наркотиков Артура Белых, процент раскрываемости уголовных дел в 2022 году увеличился на 4,5% в сравнении с 2021 годом.

Кроме того, участились случаи смерти в результате отравления запрещенными веществами. В 2022 году было выявлено 78 случаев, а в 2021 году их было 57. В большинстве умирали мужчины от 35 до 50 лет. А среди молодежи до 18 лет не было зафиксировано ни одного аналогичного случая.

Такая дорожная карта будет разработана еще в Верхней Туре, Кушве, Новоуральске, Горноуральске и Кировграде.

Напомним, в Свердловской области проводится акция «Сообщи, где торгуют смертью». Задача этой акции — выявлять незаконный оборот наркотиков.

Охота на наркодилеров объявлена в Свердловской области
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#Елизавета Зиборова#Нижний Тагил#Наркотики#Общество#Свердловская область#Здоровье#Смертность
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