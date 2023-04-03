Карта для снижения отравлений и смертности от наркотиков появилась в Нижнем Тагиле

Кроме того, участились случаи смерти в результате отравления запрещенными веществами. В 2022 году было выявлено 78 случаев, а в 2021 году их было 57. В большинстве умирали мужчины от 35 до 50 лет. А среди молодежи до 18 лет не было зафиксировано ни одного аналогичного случая.