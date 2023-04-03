В Кремле назвали терактом убийство военкора Татарского

Posted Сегодня, 09:45
Published Сегодня, 09:45
Modified Сегодня, 10:06
Updated Сегодня, 10:06
Это теракт. Идет активная фаза следствия, мы видим энергичные шаги по задержанию подозреваемых. Есть данные, что к планированию теракта отношение имеют украинские спецслужбы, — подчеркнул Дмитрий Песков в ходе конференц-колла, пишет Ура.ру.
В Кремле пожелали здоровья всем пострадавшим в ходе инцидента и выразили соболезнования. Также Песков подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин был проинформирован о теракте незамедлительно.
Убийство военкора, возможно, было спланировано спецслужбами Украины с привлечением агентов Фонда борьбы с коррупцией (признан иноагентом и экстремистской организацией), заявили в Национальном антитеррористическом комитете.
По данным РИА «Новости», недавно задержанная Дарья Трепова, подозреваемая в совершении преступления, являлась сторонницей фонда. На данный момент расследование продолжается.
Напомним, в взрыв в кафе на Университетской набережной Санкт-Петербурга прогремел 2 апреля 2023 года. В результате погиб военный корреспондент Владлен Татарский, еще более 30 человек пострадали.
* ФБК признан Минюстом РФ иноагентом, а также экстремистской организацией и запрещен на территории страны.