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Published Сегодня, 09:45

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В Кремле назвали терактом убийство военкора Татарского

3 апреля 2023, 09:45
Фото: 1MI
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал терактом убийство Владлена Татарского.
Это теракт. Идет активная фаза следствия, мы видим энергичные шаги по задержанию подозреваемых. Есть данные, что к планированию теракта отношение имеют украинские спецслужбы, — подчеркнул Дмитрий Песков в ходе конференц-колла, пишет Ура.ру.

В Кремле пожелали здоровья всем пострадавшим в ходе инцидента и выразили соболезнования. Также Песков подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин был проинформирован о теракте незамедлительно.

Убийство военкора, возможно, было спланировано спецслужбами Украины с привлечением агентов Фонда борьбы с коррупцией (признан иноагентом и экстремистской организацией), заявили в Национальном антитеррористическом комитете.

По данным РИА «Новости», недавно задержанная Дарья Трепова, подозреваемая в совершении преступления, являлась сторонницей фонда. На данный момент расследование продолжается.

Напомним, в взрыв в кафе на Университетской набережной Санкт-Петербурга прогремел 2 апреля 2023 года. В результате погиб военный корреспондент Владлен Татарский, еще более 30 человек пострадали.

* ФБК признан Минюстом РФ иноагентом, а также экстремистской организацией и запрещен на территории страны.

Военкор Владлен Татарский погиб во время взрыва в кафе в Санкт-Петербурге
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#Ирина Кирилова#Смерть#Кремль#Дмитрий Песков#Обвинение#Задержание#Криминал
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