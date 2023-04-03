Мотив 27 лет: итоги развития сети на Урале

Posted Сегодня, 12:00
Published Сегодня, 12:00
Modified Сегодня, 12:00
Updated Сегодня, 12:00
Начав в середине 90-х свою деятельность, региональный оператор по сей день удерживает лидирующую позицию в одной из самых конкурентных отраслей, предоставляя своим абонентам лучшее качество связи и самое широкое покрытие 4G в Свердловской и Курганской областях, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.
Мотив постоянно инвестирует в строительство и модернизацию сети, повышая ее качество и предоставляя доступ к мобильному интернету все большему количеству жителей Урала.
Только за прошлый год компания проложила 370 километров волоконно-оптических линий, общая же протяженность высокоскоростных линий связи на сети Мотив составляет порядка 11 тысяч километров.
Несмотря на то, что Мотив обеспечивает мобильным интернетом 97% населения, проживающего на его лицензионной территории, за последний год оператор подключил к сети 4G еще 112 новых населенных пунктов. Также был сделан акцент на повышение качества связи в садовых товариществах и дачных кооперативах в пригородах крупных городов.
Сотовый оператор своевременно готовит сеть к растущим потребностям абонентов в мобильном интернете. На фоне постоянного роста интернет-трафика (объем потребления в 2022 году вырос на 30 %) аналитики сотового оператора за последний год зафиксировали увеличение средней скорости доступа в сеть интернет в целом по сети на 4,2%, а отдельно в Екатеринбурге — на 15,5%.
Строительство новых объектов связи ведется не только в городах и малых населенных пунктах, но и вдоль федеральных автодорог, как действующих, так и строящихся. К примеру, недавно установленная базовая станция на 310-м километре автодороги Р-354 Екатеринбург-Курган обеспечивает сплошное покрытие 4G на тридцатикилометровом участке трассы, а также по автодороге в направлении села Чаши Каргапольского района Курганской области.
Мотив хорошо знает потребности своих клиентов, так как живет с ними на одной территории. Пожелания абонентов становятся важным фактором развития бизнеса. Неважно, это просьба «сделать безлимитный интернет» или «добавить темную тему в мобильном приложении». К примеру, самое востребованное у абонентов предложение, тариф-конструктор «Свой тариф», в прошлом году пополнился возможностью подбирать размеры пакетов минут и мегабайт под заданную пользователем абонентскую плату.
Сотовый оператор постоянно развивает сервисы самообслуживания клиентов, добавляя новые и востребованные функции. За последний год мобильное приложение Мотив получило более ста обновлений, его скачали более 550 тысяч пользователей. Несмотря на рост популярности онлайн-сервисов, в Контакт-Центр Мотив всегда можно позвонить и получить «живую» консультацию или помощь специалиста. Кроме того, абоненты могут задавать вопросы любым привычным им способом: через соцсети, мессенджеры, сайт, в широкой сети салонов связи.
Абоненты Мотив подтверждают популярность внутреннего туризма. Только за последний год количество пользователей, выезжавших за пределы домашнего региона, увеличилось на 34%. Чтобы абоненты свободно путешествовали по стране и везде оставались на связи, Мотив заключил договоры о роуминге со всеми операторами мобильной связи. Теперь в поездках по России пользователи с сим-картой Мотив могут выбирать, к какой сети подключить свой смартфон и всегда будут на связи там, где есть сеть хотя бы у одного оператора.
Благодаря постоянной работе с поставщиками телекоммуникационных услуг в национальном и международном роуминге, Мотив постоянно снижает цены на услуги голосовой связи и мобильный интернет, а абоненты отмечают улучшение качества сервиса и скорости передачи данных в путешествиях.
Реклама. Рекламодатель ООО «ЕКАТЕРИНБУРГ-2000». motivtelecom.ru?erid=LjN8K4MEJ