Мотив 27 лет: итоги развития сети на Урале

Абоненты Мотив подтверждают популярность внутреннего туризма. Только за последний год количество пользователей, выезжавших за пределы домашнего региона, увеличилось на 34%. Чтобы абоненты свободно путешествовали по стране и везде оставались на связи, Мотив заключил договоры о роуминге со всеми операторами мобильной связи. Теперь в поездках по России пользователи с сим-картой Мотив могут выбирать, к какой сети подключить свой смартфон и всегда будут на связи там, где есть сеть хотя бы у одного оператора.