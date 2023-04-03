Мужчину забили до смерти во время драки в бильярдной в Сысерти

Posted Сегодня, 09:59
Published Сегодня, 09:59
Modified Сегодня, 10:01
Updated Сегодня, 10:01
Инцидент произошел 2 апреля 2023 года. В результате один из пострадавших, мужчина 1986 года рождения, скончался на месте происшествия. Еще один пострадавший госпитализирован с тяжелыми травмами. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье за групповое убийство, сообщили в СК по Свердловской области.
На место случившегося выезжали в том числе, следователи-криминалисты отдела криминалистики регионального следственного управления СКР и представители отдела криминалистического сопровождения следствия по УрФО с дислокацией в городе Екатеринбург Главного управления криминалистики СК России. Они осмотрели место происшествия, а также назначили ряд экспертиз. Ведутся оперативно-розыскные мероприятия.
И.о. руководителя СК по Свердловской области Анатолий Надбитов поручил расследование отделу особо важных дел.
По словам руководителя пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, сообщение о конфликте поступило в полицию около полуночи. Следователи полиции и СК проверяют съемки с камер видеонаблюдения и ищут подозреваемых.