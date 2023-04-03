Мужчину забили до смерти во время драки в бильярдной в Сысерти

Инцидент произошел 2 апреля 2023 года. В результате один из пострадавших, мужчина 1986 года рождения, скончался на месте происшествия. Еще один пострадавший госпитализирован с тяжелыми травмами. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье за групповое убийство, сообщили в СК по Свердловской области.