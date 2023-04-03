TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:59

Published Сегодня, 09:59

Modified Сегодня, 10:01

Updated Сегодня, 10:01

Изображение материала

Мужчину забили до смерти во время драки в бильярдной в Сысерти

3 апреля 2023, 09:59
Фото: 1MI
Группа неизвестных мужчин избила нескольких человек в одном из помещений букмекерской конторы и бильярдной на улице Орджоникидзе в Сысерти. Причиной, по предварительным данным, стала личная неприязнь.

Инцидент произошел 2 апреля 2023 года. В результате один из пострадавших, мужчина 1986 года рождения, скончался на месте происшествия. Еще один пострадавший госпитализирован с тяжелыми травмами. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье за групповое убийство, сообщили в СК по Свердловской области.

На место случившегося выезжали в том числе, следователи-криминалисты отдела криминалистики регионального следственного управления СКР и представители отдела криминалистического сопровождения следствия по УрФО с дислокацией в городе Екатеринбург Главного управления криминалистики СК России. Они осмотрели место происшествия, а также назначили ряд экспертиз. Ведутся оперативно-розыскные мероприятия.

И.о. руководителя СК по Свердловской области Анатолий Надбитов поручил расследование отделу особо важных дел.

По словам руководителя пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, сообщение о конфликте поступило в полицию около полуночи. Следователи полиции и СК проверяют съемки с камер видеонаблюдения и ищут подозреваемых.

Житель Артемовского до смерти избил знакомого на пьяном застолье
Узнать подробнее
Читайте также:
В Невьянске рецидивист заступился за мать и избил до смерти брата-близнецаПьяная мать в Екатеринбурге забила своего трехмесячного сына до смертиМобилизованный до смерти избил своего командира в Челябинской области
#Смерть#Убийство#Нападение#Полиция#Криминал#Сысерть#Ирина Кирилова
Подпишитесь
Самому посещаемому и самому цитируемому СМИ Нижнего Тагила TagilCity.ru — 15 лет!
Сегодня, 11:42
Сероводород в воздухе и марганец в воде. Итоги недели в Нижнем Тагиле
Сегодня, 06:52
Детский сад в Екатеринбурге заплатит 50 тысяч рублей за удушение девочки шарфом
Сегодня, 04:24
Тагильчанин получил штрафов на 60 тысяч рублей за два поста в Одноклассниках
Сегодня, 08:04
Топ мест в Нижнем Тагиле, где обитают утки и белки
31 марта 16:16
Свердловске новобранцы не будут отправлены на службу в новые территории России
Сегодня, 08:44