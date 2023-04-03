На двухчасовое ожидание маршрутки пожаловались жители Нижнего Тагила

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Published Сегодня, 05:46
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По словам одной из жительниц вечером 1 апреля на маршруте был только один автобус. В результате его пришлось ждать 1 час 40 минут. Из-за этого скопилась очередь, сообщается в группе «Инцидент Нижний Тагил».
Обслуживанием маршрута занимается компания «Тагилавтосервис». Ранее она уже отменила рейсы по маршруту №53, курсировавшего от вокзала до улицы Бобкова. Тогда заявляли о дефиците водителей. Также в Нижнем Тагиле отменены рейсы по маршрутам №43 и №49. Их обслуживанием занимается ООО «Техноком».