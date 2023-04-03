На двухчасовое ожидание маршрутки пожаловались жители Нижнего Тагила

Обслуживанием маршрута занимается компания «Тагилавтосервис». Ранее она уже отменила рейсы по маршруту №53, курсировавшего от вокзала до улицы Бобкова. Тогда заявляли о дефиците водителей. Также в Нижнем Тагиле отменены рейсы по маршрутам №43 и №49. Их обслуживанием занимается ООО «Техноком».