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Published Сегодня, 05:46

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Updated Сегодня, 05:48

На двухчасовое ожидание маршрутки пожаловались жители Нижнего Тагила

3 апреля 2023, 05:46
Фото: 1MI
Почти два часа ожидали маршрутный автобус № 57 жители Нижнего Тагила. Он отправляется от вокзала в Дзержинский район.

По словам одной из жительниц вечером 1 апреля на маршруте был только один автобус. В результате его пришлось ждать 1 час 40 минут. Из-за этого скопилась очередь, сообщается в группе «Инцидент Нижний Тагил».

Обслуживанием маршрута занимается компания «Тагилавтосервис». Ранее она уже отменила рейсы по маршруту №53, курсировавшего от вокзала до улицы Бобкова. Тогда заявляли о дефиците водителей. Также в Нижнем Тагиле отменены рейсы по маршрутам №43 и №49. Их обслуживанием занимается ООО «Техноком».

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#Ирина Кирилова#Автобус#Проблема#Маршрут#Транспорт#Нижний Тагил
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