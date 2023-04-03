На выбросы и неприятный запах пожаловались жители Вагонки в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 06:19
Published Сегодня, 06:19
Modified Сегодня, 06:20
Updated Сегодня, 06:20
По словам местных жителей, помимо «цветного» неба и запаха в результате появившихся в небе выбросов стало трудно дышать.
Как будут сегодня дышать дети на прогулке в двух соседних садиках — даже представить страшно, — рассказала TagilCity.ru жительница Нижнего Тагила.
На сайте УГМС сообщения о неблагоприятных метеорологических условиях в Нижнем Тагиле нет.
В Нижнем Тагиле сегодня малооблачно, без осадков, температура воздуха днем достигнет +15 градусов. Ветер юго-восточный до 1,6 м/с.
Напомним, 30 марта 2023 года в Нижнем Тагиле появился химический запах выбросов, вызывающий тошноту и головную боль. Как оказалось, сероводород содержал превышение нормы в 2,5 раза.