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Posted Сегодня, 06:19

Published Сегодня, 06:19

Modified Сегодня, 06:20

Updated Сегодня, 06:20

На выбросы и неприятный запах пожаловались жители Вагонки в Нижнем Тагиле

3 апреля 2023, 06:19
Фото: TagilCity.ru
Из-за промышленных выбросов в Нижнем Тагиле небо окрашено в серо-коричневый цвет, а также в воздухе присутствует неприятный запах.

По словам местных жителей, помимо «цветного» неба и запаха в результате появившихся в небе выбросов стало трудно дышать.

Фото: TagilCity.ru
Как будут сегодня дышать дети на прогулке в двух соседних садиках — даже представить страшно, — рассказала TagilCity.ru жительница Нижнего Тагила.

На сайте УГМС сообщения о неблагоприятных метеорологических условиях в Нижнем Тагиле нет.

В Нижнем Тагиле сегодня малооблачно, без осадков, температура воздуха днем достигнет +15 градусов. Ветер юго-восточный до 1,6 м/с.

Напомним, 30 марта 2023 года в Нижнем Тагиле появился химический запах выбросов, вызывающий тошноту и головную боль. Как оказалось, сероводород содержал превышение нормы в 2,5 раза.

«От запаха хочется блевать». В центре Тагила сероводород превышает норму в 2,5 раза
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#Елизавета Зиборова#Нижний Тагил#Свердловская область#Выбросы#Небо#Воздух#Экология
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