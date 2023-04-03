На выбросы и неприятный запах пожаловались жители Вагонки в Нижнем Тагиле

По словам местных жителей, помимо «цветного» неба и запаха в результате появившихся в небе выбросов стало трудно дышать.

Напомним, 30 марта 2023 года в Нижнем Тагиле появился химический запах выбросов, вызывающий тошноту и головную боль. Как оказалось, сероводород содержал превышение нормы в 2,5 раза.

В Нижнем Тагиле сегодня малооблачно, без осадков, температура воздуха днем достигнет +15 градусов. Ветер юго-восточный до 1,6 м/с.

На сайте УГМС сообщения о неблагоприятных метеорологических условиях в Нижнем Тагиле нет.

«От запаха хочется блевать». В центре Тагила сероводород превышает норму в 2,5 раза

Читайте также:

Серую дымку от выбросов заметили жители в небе над Нижним Тагилом

Почти тысяча проб воздуха РПН в Нижнем Тагиле была с превышением выбросов в 2022 году

Восемь дней в феврале воздух Нижнего Тагила был с превышением выбросов