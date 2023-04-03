Нижний Тагил получит 200 миллионов на перевод на газовое отопление почти 900 домов

Posted Сегодня, 12:11
Published Сегодня, 12:11
Modified Сегодня, 12:13
Updated Сегодня, 12:13
В рамках федерального проекта «Чистый воздух» и национального проекта «Экология» в Нижнем Тагиле реализуется комплекс мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Так, на перевод 888 частных домов на отопление природным газом из федерального бюджета было направлено 200 миллионов рублей.
На сегодняшний день подрядная организация, определённая администрацией города для выполнения работ, сформировала пообъектный план-график домовладений, которые до конца этого года будут переведены на газ, и приступила к монтажу оборудования. Таким образом уже к концу апреля текущего года порядка 100 домов в Нижнем Тагиле будут подключены к газовым к сетям, — рассказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.
Все проводимые мероприятия будут способствовать снижению негативного воздействия загрязняющих веществ на окружающую среду Нижнего Тагила, а также повысят качество жизни населения и сократят их затраты на отопление.