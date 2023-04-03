Нижний Тагил получит 200 миллионов на перевод на газовое отопление почти 900 домов

В рамках федерального проекта «Чистый воздух» и национального проекта «Экология» в Нижнем Тагиле реализуется комплекс мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Так, на перевод 888 частных домов на отопление природным газом из федерального бюджета было направлено 200 миллионов рублей.