Особый противопожарный режим будет введен в Свердловской области

Posted Сегодня, 15:25
Published Сегодня, 15:25
Modified Сегодня, 15:25
Updated Сегодня, 15:25
В связи с потеплением в области пожары начались раньше, чем в предыдущем году, рассказал руководитель департамента лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу Олег Сандаков.
Также Сандаков добавил, что пока в регионе действует противопожарный режим, запрещено разводить костры, жечь мусор и сухую растительность, а также ходить в лес.
Напомним, 3 апреля 2023 года в екатеринбургском поселке возник пожар сухой растительности, площадь которого достигла 10 гектаров.