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Особый противопожарный режим будет введен в Свердловской области

3 апреля 2023, 15:25
Фото: 1MI
Особый противопожарный режим в Свердловской области введут с 15 апреля 2023 года.

В связи с потеплением в области пожары начались раньше, чем в предыдущем году, рассказал руководитель департамента лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу Олег Сандаков.

Также Сандаков добавил, что пока в регионе действует противопожарный режим, запрещено разводить костры, жечь мусор и сухую растительность, а также ходить в лес.

Напомним, 3 апреля 2023 года в екатеринбургском поселке возник пожар сухой растительности, площадь которого достигла 10 гектаров.

Сухая трава площадью в 10 гектаров горит в екатеринбургском поселке Совхозный
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#Елизавета Зиборова#Пожар#Свердловская область#Противопожарный режим#Природа#Экология
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