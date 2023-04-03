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Porsche Macan с номером 666 въехал в «ГАЗель» на Пермском тракте

3 апреля 2023, 17:20
Фото: Е1
Водитель иномарки Porsche Macan въехал в «ГАЗель», которая проводила дорожные работы. ДТП произошло на Пермском тракте 3 апреля 2023 года.

В иномарке находились 35-летние муж и жена. Они оба были травмированы и доставлены в больницу сотрудниками скорой помощи, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

Видео: Е1

В Уралуправтодоре, чьи сотрудники проводили дорожные работы, рассказали, что рабочий участок был загорожен по всем правилам.

На месте дорожно-транспортного происшествия сейчас находятся экстренные службы.

Напомним, 2 апреля 2023 года на Пермском тракте произошло ДТП, в результате которого автомобиль ВАЗ был разорван на части. Водитель и пассажир автомобиля скончались на месте аварии.

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#Елизавета Зиборова#Автомобиль#Авария#Больница#ДТП#Происшествия#Трасса#Видео
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