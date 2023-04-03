Porsche Macan с номером 666 въехал в «ГАЗель» на Пермском тракте

Posted Сегодня, 17:20
Published Сегодня, 17:20
Modified Сегодня, 17:20
Updated Сегодня, 17:20
В иномарке находились 35-летние муж и жена. Они оба были травмированы и доставлены в больницу сотрудниками скорой помощи, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.
В Уралуправтодоре, чьи сотрудники проводили дорожные работы, рассказали, что рабочий участок был загорожен по всем правилам.
На месте дорожно-транспортного происшествия сейчас находятся экстренные службы.
Напомним, 2 апреля 2023 года на Пермском тракте произошло ДТП, в результате которого автомобиль ВАЗ был разорван на части. Водитель и пассажир автомобиля скончались на месте аварии.