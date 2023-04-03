Производственный цех загорелся в Нижнем Тагиле

Во время обеда охранник обратил внимание на задымление с крыши. Он сообщил об этом спасателям. Прибывшие спасатели сняли листы шиферной кровли и увидели, что горел деревянный стропил и тлел насыпанный опил. Поблизости к зоне задымления находились электрические провода.