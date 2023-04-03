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Posted Сегодня, 13:55

Published Сегодня, 13:55

Modified Сегодня, 14:12

Updated Сегодня, 14:12

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Производственный цех загорелся в Нижнем Тагиле

3 апреля 2023, 13:55
Фото: Отдел надзорной деятельности
Под Нижним Тагилом горел производственный цех, расположенный на улице Трикотажников.

В результате оказался поврежден утеплитель перекрытия здания цеха металлоизделий. Работников на территории в тот день не было в связи с выходным, сообщает Отдел надзорной деятельности Нижнего Тагила.

Во время обеда охранник обратил внимание на задымление с крыши. Он сообщил об этом спасателям. Прибывшие спасатели сняли листы шиферной кровли и увидели, что горел деревянный стропил и тлел насыпанный опил. Поблизости к зоне задымления находились электрические провода.

Фото: Отдел надзорной деятельности

Пожар произошел из-за короткого замыкания электропроводки. Сумма ущерба устанавливается, проводится проверка.

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#Елена Озерова#Нижний Тагил#Пожар#Цех#Охранник#Воздух#Происшествия
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