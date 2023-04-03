Производственный цех загорелся в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 13:55
Published Сегодня, 13:55
Modified Сегодня, 14:12
Updated Сегодня, 14:12
В результате оказался поврежден утеплитель перекрытия здания цеха металлоизделий. Работников на территории в тот день не было в связи с выходным, сообщает Отдел надзорной деятельности Нижнего Тагила.
Во время обеда охранник обратил внимание на задымление с крыши. Он сообщил об этом спасателям. Прибывшие спасатели сняли листы шиферной кровли и увидели, что горел деревянный стропил и тлел насыпанный опил. Поблизости к зоне задымления находились электрические провода.
Пожар произошел из-за короткого замыкания электропроводки. Сумма ущерба устанавливается, проводится проверка.