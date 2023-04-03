Рюкзак взорвался в руках у студента в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 11:35
Published Сегодня, 11:35
Modified Сегодня, 11:37
Updated Сегодня, 11:37
Предварительно известно, что прозвучали три взрыва. Сама сумка воспламенилась и из нее полетели искры. Студенты просили убрать от них источник пожара, пишет Е1.
Как сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области, днем 3 апреля на пульт охраны поступило сообщение о срабатывании сигнализации. К техникуму незамедлительно были направлены шесть пожарных автомобилей и 26 спасателей.
На месте было установлено, что в одном из помещений произошел хлопок переносного аккумулятора без дальнейшего возгорания. Помощь никому не потребовалась.