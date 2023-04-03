TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:35

Published Сегодня, 11:35

Modified Сегодня, 11:37

Updated Сегодня, 11:37

Изображение материала

Рюкзак взорвался в руках у студента в Екатеринбурге

3 апреля 2023, 11:35
Фото: 1MI
У студента взорвался пауэрбанк в рюкзаке. Инцидент случился в Екатеринбургском энергетическом техникуме на улице Умельцев, 1.

Предварительно известно, что прозвучали три взрыва. Сама сумка воспламенилась и из нее полетели искры. Студенты просили убрать от них источник пожара, пишет Е1.

Как сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области, днем 3 апреля на пульт охраны поступило сообщение о срабатывании сигнализации. К техникуму незамедлительно были направлены шесть пожарных автомобилей и 26 спасателей.

На месте было установлено, что в одном из помещений произошел хлопок переносного аккумулятора без дальнейшего возгорания. Помощь никому не потребовалась.

В Реже при пожаре заживо сгорел человек
Узнать подробнее
Читайте также:
Дом, надворные постройки и автомобиль сгорели в Нижнем ТагилеКвартира, машина и баня сгорели за выходные в Нижнем Тагиле
#Ирина Кирилова#Взрыв#Студенты#Техникум#Пожарные#Происшествия#Екатеринбург
Подпишитесь
Самому посещаемому и самому цитируемому СМИ Нижнего Тагила TagilCity.ru — 15 лет!
Сегодня, 11:42
Сероводород в воздухе и марганец в воде. Итоги недели в Нижнем Тагиле
Сегодня, 06:52
Детский сад в Екатеринбурге заплатит 50 тысяч рублей за удушение девочки шарфом
Сегодня, 04:24
Тагильчанин получил штрафов на 60 тысяч рублей за два поста в Одноклассниках
Сегодня, 08:04
Топ мест в Нижнем Тагиле, где обитают утки и белки
31 марта 16:16
Свердловске новобранцы не будут отправлены на службу в новые территории России
Сегодня, 08:44