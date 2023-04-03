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Самому посещаемому и самому цитируемому СМИ Нижнего Тагила TagilCity.ru — 15 лет!

3 апреля 2023, 11:42
Фото: 1MI
3 апреля 2008 года был зарегистрирован домен tagilcity.ru, что стало началом интересного пути — как для посетителей сайта, так и для команды проекта. За эти 15 лет портал TagilCity.ru стал самым цитируемым и самым посещаемым СМИ Нижнего Тагила.

Спасибо всем нашим читателям, которые каждые день (да не по одному разу) заходят на сайт и читают новости. Подписаны на наши паблики, каналы, аккаунты в различных социальных сетях. Присылают фото и видео с места событий, рассказывают новости и делают репосты. Благодаря вам TagilCity.ru — это самый посещаемый сайт города. Кстати, в марте 2023 года посещаемость сайта превысила 1,2 млн уникальных пользователей.

Спасибо всем нашим партнерам, которые все эти годы выбирают работу с TagilCity.ru, доверяют свои медиа-стратегии команде самого цитируемого СМИ Нижнего Тагила (а также 4 место по всей Свердловской области). Технологии федерального медиахолдинга 1MI, в который входит портал, работают для достижения целей наших клиентов.

TagilCity.ru стал самым цитируемым СМИ Нижнего Тагила по итогам 2022 года
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Спасибо нашей команде, которая отдает свое сердце любимому изданию, а свои таланты превращает в классный контент для читателей и эффективные идеи для партнеров.

Весь апрель TagilCity.ru будет праздновать юбилей вместе с самыми-самыми ♥

Следите за новостями, смотрите по сторонам и будьте на связи.

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