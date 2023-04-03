Самому посещаемому и самому цитируемому СМИ Нижнего Тагила TagilCity.ru — 15 лет!

Posted Сегодня, 11:42
Published Сегодня, 11:42
Modified Сегодня, 11:44
Updated Сегодня, 11:44
Спасибо всем нашим читателям, которые каждые день (да не по одному разу) заходят на сайт и читают новости. Подписаны на наши паблики, каналы, аккаунты в различных социальных сетях. Присылают фото и видео с места событий, рассказывают новости и делают репосты. Благодаря вам TagilCity.ru — это самый посещаемый сайт города. Кстати, в марте 2023 года посещаемость сайта превысила 1,2 млн уникальных пользователей.
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Спасибо нашей команде, которая отдает свое сердце любимому изданию, а свои таланты превращает в классный контент для читателей и эффективные идеи для партнеров.
Весь апрель TagilCity.ru будет праздновать юбилей вместе с самыми-самыми ♥
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