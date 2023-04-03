Сероводород в воздухе и марганец в воде. Итоги недели в Нижнем Тагиле

В феврале этого года в рязанском суде случился экологический прецедент. Местная жительница Татьяна Сильченко отсудила у Росприроднадзора 20 тысяч рублей морального вреда за бездействие ведомства в период неблагоприятных метеоусловий. Весной и летом 2021 года вся Рязань буквально задыхалась от промышленных выбросов. Однако Росприроднадзор, вопреки закону, не проводил и не собирался проводить проверки на предприятиях. В беседе с журналистом TagilCity.ru Татьяна рассказала о нарушениях заводов, которые вскрылись во время судебного процесса, о неоднозначной позиции Росприроднадзора в суде и о том, почему важно заставлять надзорные ведомства выполнять свою работу.