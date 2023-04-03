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Сероводород в воздухе и марганец в воде. Итоги недели в Нижнем Тагиле

3 апреля 2023, 06:52
Фото: TagilCity.ru
На прошлой неделе газоанализатор TagilCity.ru поймал в центре Нижнего Тагила превышение сероводорода, а в январе специалисты УГМС нашли в реке Тагил марганец и цинк. Главные экологические события за неделю с 27 марта по 2 апреля.

На прошедшей неделе газоанализатор TagilCity.ru, с помощью которого проводятся ежедневные замеры воздуха, зафиксировал 30 марта наличие сероводорода. Превышение разовой ПДК вещества возле стадиона «Юность» составило 2,5 раза. В этот день в центре Нижнего Тагила ощущался сильный химический запах. Посты «Уральского УГМС» ловили превышение формальдегида на Вагонке 28 марта — в 1,5 раза и 29 марта — диоксида азота на Тагилстрое — в 1,04 раза.

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В феврале этого года в рязанском суде случился экологический прецедент. Местная жительница Татьяна Сильченко отсудила у Росприроднадзора 20 тысяч рублей морального вреда за бездействие ведомства в период неблагоприятных метеоусловий. Весной и летом 2021 года вся Рязань буквально задыхалась от промышленных выбросов. Однако Росприроднадзор, вопреки закону, не проводил и не собирался проводить проверки на предприятиях. В беседе с журналистом TagilCity.ru Татьяна рассказала о нарушениях заводов, которые вскрылись во время судебного процесса, о неоднозначной позиции Росприроднадзора в суде и о том, почему важно заставлять надзорные ведомства выполнять свою работу.

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Превышение марганца и цинка в реке Тагил обнаружили специалисты УГМС в январе этого года. Цинк с концентрацией 16,7 ПДК был в пробах воды, взятых в районе впадения реки Шайтанки. Марганец, показатель которого был 36 ПДК, обнаружен в районе парка «Народный», где местные жители часто пытаются поймать рыбу.

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В Нижнем Тагиле началась пора субботников. Согласно постановлению главы города, с 1 по 30 апреля во всех районах города пройдут более 100 мероприятий по очистке от мусора территорий парков и скверов, берегов рек, мемориальных комплексов. Также планируется высадить 1,5 тысячи кустарников и 100 деревьев.

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#Анна Григорьева#Сероводород#Замеры#Вода#Загрязнение#Экология#Эксклюзив#Нижний Тагил
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