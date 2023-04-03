Сезон весенних субботников стартовал в Свердловской области

Ежегодно в весенних субботниках и весенних акциях по очистке населённых пунктов Свердловской области от мусора и грязи принимает участие более 30 тысяч организаций. На уборку улиц и придомовых территорий выходит свыше 1,5 миллиона свердловчан. Из населённых пунктов вывозится от 120 до 140 тысяч тонн грязи и мусора.