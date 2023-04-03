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Сезон весенних субботников стартовал в Свердловской области

3 апреля 2023, 11:32
Фото: 1MI
На Урале начался сезон весенних субботников. До конца апреля все территории городов и других населенных пунктов должны быть приведены в порядок.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал распоряжение по санитарной очистке и вывозу собранного мусора во время субботников. Мероприятия по уборке территорий будут проходить с 1 по 30 апреля. До 20 мая должны подвести итоги проделанной работы.

Как сообщил Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, информацию о времени и месте проведения субботников, если это касается придомовых территорий, жители могут узнавать через свои УК или ТСЖ. Об уборке общественных территорий жителей должны информировать местные администрации.

ТСЖ или УК должны разместить на доме объявление с приглашением на субботник. Если это какая-то общественная территория, либо парк, за это отвечают администрации городов, а если крупные города, как Екатеринбург, то администрации районов. Надо узнавать информацию на их сайтах. Ответственные за организацию субботников ведомства должны обеспечить всех участников субботника инвентарём и позаботиться о последующем вывозе мусора, — рассказал Николай Смирнов.

Ежегодно в весенних субботниках и весенних акциях по очистке населённых пунктов Свердловской области от мусора и грязи принимает участие более 30 тысяч организаций. На уборку улиц и придомовых территорий выходит свыше 1,5 миллиона свердловчан. Из населённых пунктов вывозится от 120 до 140 тысяч тонн грязи и мусора.

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