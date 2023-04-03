Штраф получила УК из Нижнего Тагила за надписи с рекламой наркотиков на доме

Posted Сегодня, 13:25
Published Сегодня, 13:25
Modified Сегодня, 13:27
Updated Сегодня, 13:27
Правила нарушения благоустройства города выявила административная комиссия Ленинского района в конце лета 2022 года. За то, что работники ТСЖ «Астра» не закрасили запрещенные надписи, написанные черной краской, компания была привлечена к административной ответственности в виде штрафа и предупреждения.
Однако управляющая компания не согласилась с принятым решением и обратилась в Арбитражный суд Свердловской области с иском о признании постановления недействительным. В ТСЖ посчитали, что указанное постановление нарушает его права и законные интересы, а также не соответствует требованиям законодательства.
Рассмотрев материалы дела, суд отказал в удовлетворении иска. По правилам благоустройства в Нижнем Тагиле запрещается наличие надписей, рисунков и граффити на фасадах зданий. Согласно Жилищному кодексу РФ, ответственность за оказание услуг по содержанию общего имущества возлагается на управляющую компанию.
По законодательству, непринятие мер по поддержанию в чистоте фасадов зданий или его элементов, наказывается наложением административного штрафа. Для граждан он составляет от 100 рублей до 1,5 тысячи рублей, на должностных лиц — от 500 рублей до двух тысяч рублей, а для юридических лиц — от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей.