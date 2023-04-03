Штраф получила УК из Нижнего Тагила за надписи с рекламой наркотиков на доме

По законодательству, непринятие мер по поддержанию в чистоте фасадов зданий или его элементов, наказывается наложением административного штрафа. Для граждан он составляет от 100 рублей до 1,5 тысячи рублей, на должностных лиц — от 500 рублей до двух тысяч рублей, а для юридических лиц — от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей.