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Штраф получила УК из Нижнего Тагила за надписи с рекламой наркотиков на доме

3 апреля 2023, 13:25
Фото: 1MI
ТСЖ «Астра» из Нижнего Тагила получило штраф и предупреждение за надписи с рекламой наркотических сайтов на фасаде дома на улице Ленина, 34.

Правила нарушения благоустройства города выявила административная комиссия Ленинского района в конце лета 2022 года. За то, что работники ТСЖ «Астра» не закрасили запрещенные надписи, написанные черной краской, компания была привлечена к административной ответственности в виде штрафа и предупреждения.

Однако управляющая компания не согласилась с принятым решением и обратилась в Арбитражный суд Свердловской области с иском о признании постановления недействительным. В ТСЖ посчитали, что указанное постановление нарушает его права и законные интересы, а также не соответствует требованиям законодательства.

Рассмотрев материалы дела, суд отказал в удовлетворении иска. По правилам благоустройства в Нижнем Тагиле запрещается наличие надписей, рисунков и граффити на фасадах зданий. Согласно Жилищному кодексу РФ, ответственность за оказание услуг по содержанию общего имущества возлагается на управляющую компанию.

По законодательству, непринятие мер по поддержанию в чистоте фасадов зданий или его элементов, наказывается наложением административного штрафа. Для граждан он составляет от 100 рублей до 1,5 тысячи рублей, на должностных лиц — от 500 рублей до двух тысяч рублей, а для юридических лиц — от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей.

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