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Синтетический наркотик найден в квартире погибшей пары на Эльмаше в Екатеринбурге

3 апреля 2023, 11:19
Фото: 1MI
В квартире пары, которая погибла на Эльмаше в Екатеринбурге, найден синтетический наркотик. Это метадон.

Информацию об этом рассказал Е1 источник в силовых структурах. По главной версии произошедшего, которую сейчас рассматривают следователи, кто-то из супругов принял это вещество. По словам эксперта, супруги могли ошибиться с дозировкой вещества – и в этом случае смерть наступает мгновенно.

Напомним, что о трагедии стало известно 15 марта. Дети просидели в квартире с трупами своих родителей несколько дней. Двери пришлось вскрывать для того, чтобы пройти внутрь. После этого детей отправили в больницу с сильным обезвоживанием.

Просидевшим три дня с трупами родителей детям из Екатеринбурга стало легче
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#Екатеринбург#Елена Озерова#Наркотики#Вещество#Родители#Погибли#Дети#Происшествия
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