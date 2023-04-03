Синтетический наркотик найден в квартире погибшей пары на Эльмаше в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 11:19
Published Сегодня, 11:19
Modified Сегодня, 11:21
Updated Сегодня, 11:21
Информацию об этом рассказал Е1 источник в силовых структурах. По главной версии произошедшего, которую сейчас рассматривают следователи, кто-то из супругов принял это вещество. По словам эксперта, супруги могли ошибиться с дозировкой вещества – и в этом случае смерть наступает мгновенно.
Напомним, что о трагедии стало известно 15 марта. Дети просидели в квартире с трупами своих родителей несколько дней. Двери пришлось вскрывать для того, чтобы пройти внутрь. После этого детей отправили в больницу с сильным обезвоживанием.