Смог накроет Нижний Тагил на три дня

Posted Сегодня, 13:27
Published Сегодня, 13:27
Modified Сегодня, 13:29
Updated Сегодня, 13:29
В регионе будут наблюдаться неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в воздухе. Объявлен НМУ первой степени опасности.
Напомним, что уже в утреннее время 3 апреля жители Вагонки пожаловались на неприятный запах и выбросы. Местные жители рассказывали, что им тяжело дышать. Также горожане сказали, что им даже страшно представить, как будут дышать дети на прогулке в детском саду.
В Нижнем Тагиле с утра 3 апреля малооблачно, без осадков, слабоветренно и до 15 градусов тепла.