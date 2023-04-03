Смог накроет Нижний Тагил на три дня

Напомним, что уже в утреннее время 3 апреля жители Вагонки пожаловались на неприятный запах и выбросы. Местные жители рассказывали, что им тяжело дышать. Также горожане сказали, что им даже страшно представить, как будут дышать дети на прогулке в детском саду.