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Смог накроет Нижний Тагил на три дня

3 апреля 2023, 13:27
Фото: TagilCity.ru
В Свердловской области на протяжении трех дней будет наблюдаться смог. НМУ продержится в регионе с 3 апреля в 20.00 до 5 апреля в 20.00.

В регионе будут наблюдаться неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в воздухе. Объявлен НМУ первой степени опасности.

Напомним, что уже в утреннее время 3 апреля жители Вагонки пожаловались на неприятный запах и выбросы. Местные жители рассказывали, что им тяжело дышать. Также горожане сказали, что им даже страшно представить, как будут дышать дети на прогулке в детском саду.

В Нижнем Тагиле с утра 3 апреля малооблачно, без осадков, слабоветренно и до 15 градусов тепла.

На выбросы и неприятный запах пожаловались жители Вагонки в Нижнем Тагиле
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#Нижний Тагил#Елена Озерова#Смог#НМУ#Выбросы#Воздух#Экология
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