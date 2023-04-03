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Posted Сегодня, 12:59

Published Сегодня, 12:59

Modified Сегодня, 13:00

Updated Сегодня, 13:00

Специалист рассказала о самых важных витаминах для человеческого организма

3 апреля 2023, 12:59
Диетолог и спортивный психологи Мария Волынкина перечислила самые главные микроэлементы, необходимые для поддержания нормальной жизнедеятельности человеческого организма.

Среди всех витаминов и минералов специалист самым главным эксперт назвала витамин D. В беседе с NEWS.ru Волынкина указала, что при поступлении в организм этот элемент вступает во взаимодействие со множеством генов. Также он купирует развитие воспалительных процессов и стимулирует работу иммунной системы.

Диетолог обратила внимание и на витамин А, представляющий особую важность для некоторых метаболических функций и реакций. Данный элемент также укрепляет иммунитет и оказывает укрепляющее действие на глаза. Кроме этого, витамин А полезен для поддержания репродуктивной системы.

Еще один полезный микроэлемент – витамин К2. Он хорошо усваивается, если применяется с небольшим количеством жира. Этот элемент влияет на состав крови, обеспечивая ее хорошую свертываемость. Также витамин К2 способствует лучшему усвоению кальция.

В число самых главных микроэлементов вошел и витамин С – замечательный помощник иммунитета и мощный антиоксидант.

Специалист по здоровому питанию Мария Волынкина ранее рассказала о преимуществах применения витаминных комплексов – за один прием капсулы организм получает достаточное количество необходимых полезных веществ. Однако специалист предостерегла от злоупотребления такими препаратами, поскольку их избыток может вызвать аллергическую реакцию.

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