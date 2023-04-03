Специалист рассказала о самых важных витаминах для человеческого организма

Среди всех витаминов и минералов специалист самым главным эксперт назвала витамин D. В беседе с NEWS.ru Волынкина указала, что при поступлении в организм этот элемент вступает во взаимодействие со множеством генов. Также он купирует развитие воспалительных процессов и стимулирует работу иммунной системы.