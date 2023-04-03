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Published Сегодня, 08:44

Modified Сегодня, 08:46

Updated Сегодня, 08:46

Свердловске новобранцы не будут отправлены на службу в новые территории России

3 апреля 2023, 08:44
Фото: 1MI

Более 4 тысяч жителей Свердловской области отправятся в армию

Более 4 тысяч жителей Свердловской области будут отправлены на срочную службу в армию в рамках весеннего призыва. Об этом заявил военный комиссар Свердловской области полковник Юрий Аксенов.

Призывные комиссии уже начали работу, заявил Аксенов. Он отметил, что кампания будет проходить планомерно и своевременно. Первые отправки срочников в воинские части начнутся с середины апреля, рассказал военком в ходе брифинга. Он добавил, что продолжается набор в президентский полк и научные роты Минобороны.

Начальник отдела призыва и подготовки граждан на военную службу организационно-мобилизационного управления штаба ЦВО полковник Дмитрий Майер заявил, что перед отправкой в части призывниками будет пройдено социально-психологическое исследование. Солдаты будут служить во всех военных округах страны. При этом в зону спецоперации и на территории новых регионов России они направляться не будут.

Ежегодный весенний призыв на срочную службу стартует в Свердловской области
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#Ирина Кирилова#Солдат#Срочная служба#Армия#Военные#Общество#Свердловская область
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