Свердловске новобранцы не будут отправлены на службу в новые территории России

Начальник отдела призыва и подготовки граждан на военную службу организационно-мобилизационного управления штаба ЦВО полковник Дмитрий Майер заявил, что перед отправкой в части призывниками будет пройдено социально-психологическое исследование. Солдаты будут служить во всех военных округах страны. При этом в зону спецоперации и на территории новых регионов России они направляться не будут.