Свердловске новобранцы не будут отправлены на службу в новые территории России

Posted Сегодня, 08:44
Published Сегодня, 08:44
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Updated Сегодня, 08:46
Призывные комиссии уже начали работу, заявил Аксенов. Он отметил, что кампания будет проходить планомерно и своевременно. Первые отправки срочников в воинские части начнутся с середины апреля, рассказал военком в ходе брифинга. Он добавил, что продолжается набор в президентский полк и научные роты Минобороны.
Начальник отдела призыва и подготовки граждан на военную службу организационно-мобилизационного управления штаба ЦВО полковник Дмитрий Майер заявил, что перед отправкой в части призывниками будет пройдено социально-психологическое исследование. Солдаты будут служить во всех военных округах страны. При этом в зону спецоперации и на территории новых регионов России они направляться не будут.