Тагильчанин получил штрафов на 60 тысяч рублей за два поста в Одноклассниках

46-летний житель Нижнего Тагила признан виновным в совершении двух административных правонарушений. У себя на странице в социальной сети мужчина выложил несколько публикаций, в которых резко высказался в сторону действующей власти. Федеральная служба безопасности начала проверку, в результате который сразу два дела в отношении тагильчанина были направлены в Ленинский районный суд.