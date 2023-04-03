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Тагильчанин получил штрафов на 60 тысяч рублей за два поста в Одноклассниках

3 апреля 2023, 08:04
Жителя Нижнего Тагила признали виновным в дискредитации вооруженных сил Российской Федерации. На своей странице на сайте «Одноклассники» мужчина опубликовал несколько постов, порочащих репутацию ВС РФ. Тагильчанин оштрафован на 30 тысяч рублей за каждый эпизод.

46-летний житель Нижнего Тагила признан виновным в совершении двух административных правонарушений. У себя на странице в социальной сети мужчина выложил несколько публикаций, в которых резко высказался в сторону действующей власти. Федеральная служба безопасности начала проверку, в результате который сразу два дела в отношении тагильчанина были направлены в Ленинский районный суд.

Оба дела рассматривал один судья и в один день. Постановлением судьи ленинского района, гражданин признан виновным в совершении двух административных правонарушения предусмотренных частью 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде штрафа, в размере 30 тысяч рублей за каждое правонарушение.

Также напомним, что прокуратура Москвы утвердила обвинение против экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана*. По версии следствия бывший глава Екатеринбурга еще в июле прошлого года во время прямого эфира негативно высказался в адрес ВС РФ.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 25.11.2022.

Прокуратура Москвы утвердила обвинение против экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана*
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#Артем Карнаухов#Нижний Тагил#Суд#Административное дело#Дискредитация#Криминал#Эксклюзив
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