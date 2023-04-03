Тагильчанин получил штрафов на 60 тысяч рублей за два поста в Одноклассниках

Posted Сегодня, 08:04
Published Сегодня, 08:04
Modified Сегодня, 11:45
Updated Сегодня, 11:45
46-летний житель Нижнего Тагила признан виновным в совершении двух административных правонарушений. У себя на странице в социальной сети мужчина выложил несколько публикаций, в которых резко высказался в сторону действующей власти. Федеральная служба безопасности начала проверку, в результате который сразу два дела в отношении тагильчанина были направлены в Ленинский районный суд.
Оба дела рассматривал один судья и в один день. Постановлением судьи ленинского района, гражданин признан виновным в совершении двух административных правонарушения предусмотренных частью 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде штрафа, в размере 30 тысяч рублей за каждое правонарушение.
Также напомним, что прокуратура Москвы утвердила обвинение против экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана*. По версии следствия бывший глава Екатеринбурга еще в июле прошлого года во время прямого эфира негативно высказался в адрес ВС РФ.
* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 25.11.2022.