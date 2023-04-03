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Ровно 15 лет назад был зарегистрирован домен tagilcity.ru. Этот день стал первым в работе нашего портала. За эти годы TagilCity.ru стал самым цитируемым и самым посещаемым СМИ Нижнего Тагила.
Тагильчанина признали виновным в дискредитации российской армии из-за двух постов в «Одноклассниках». Ему назначили 60 тысяч рублей штрафа – по 30 тысяч рублей за каждый пост.
На прошлой неделе газоанализатор TagilCity.ru зафиксировал в центре города превышение сероводорода, а в январе специалисты УГМС нашли в реке Тагил марганец и цинк. Собрали в подборке главные эко-события недели.
Управляющей компании назначили штраф и предупреждение за надписи с рекламой наркотических сайтов. Незаконную рекламу специалисты обнаружили на фасаде дома на улице Ленина, 34.
УВЗ больше года судится с ИП из Иваново из-за товарного знака «Армата». Ранее бизнесмен торговал детскими костюмами с логотипом, принадлежащим оборонному заводу. Предпринимателя оштрафовали на 13,2 тысячи рублей.