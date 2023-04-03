TagilCity.ru исполнилось 15 лет, а жителя Тагила оштрафовали на 60 тысяч за два поста в «Одноклассниках». Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 3 апреля.

Сюжет Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле