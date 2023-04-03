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TagilCity исполнилось 15 лет, а жителя Тагила оштрафовали на 60 тысяч за два поста

3 апреля 2023, 15:43
Фото: 1MI
TagilCity.ru исполнилось 15 лет, а жителя Тагила оштрафовали на 60 тысяч за два поста в «Одноклассниках». Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 3 апреля.

Ровно 15 лет назад был зарегистрирован домен tagilcity.ru. Этот день стал первым в работе нашего портала. За эти годы TagilCity.ru стал самым цитируемым и самым посещаемым СМИ Нижнего Тагила.

Самому посещаемому и самому цитируемому СМИ Нижнего Тагила TagilCity.ru — 15 лет!
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Тагильчанина признали виновным в дискредитации российской армии из-за двух постов в «Одноклассниках». Ему назначили 60 тысяч рублей штрафа – по 30 тысяч рублей за каждый пост.

Тагильчанин получил штрафов на 60 тысяч рублей за два поста в Одноклассниках
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На прошлой неделе газоанализатор TagilCity.ru зафиксировал в центре города превышение сероводорода, а в январе специалисты УГМС нашли в реке Тагил марганец и цинк. Собрали в подборке главные эко-события недели.

Сероводород в воздухе и марганец в воде. Итоги недели в Нижнем Тагиле
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Управляющей компании назначили штраф и предупреждение за надписи с рекламой наркотических сайтов. Незаконную рекламу специалисты обнаружили на фасаде дома на улице Ленина, 34.

Жители Нижнего Тагила и пригорода накопили 30 млн долгов за штрафы
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УВЗ больше года судится с ИП из Иваново из-за товарного знака «Армата». Ранее бизнесмен торговал детскими костюмами с логотипом, принадлежащим оборонному заводу. Предпринимателя оштрафовали на 13,2 тысячи рублей.

Уралвагонзавод больше года судится с ИП из Иваново из-за товарного знака «Армата»
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