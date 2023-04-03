В Нижнем Тагиле задержан сбытчик каннабиса

Posted Сегодня, 14:37
Published Сегодня, 14:37
Modified Сегодня, 14:39
Updated Сегодня, 14:39
Задержанному 35 лет. Поймали его на станции Нижний Тагил 8 февраля 2023 года, сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по УрФО.
При проведении личного досмотра в кармане у мужчины нашли запрещенное вещество, что подтвердила проведенная экспертиза. Мужчина пояснил, что купил наркотик через интернет. Забирал его он из «тайника». Вещество в дальнейшем он планировал продавать на территории города.
Известно, что в 2013-м году он уже попадался за аналогичными деяниями. Тогда ему назначили 8,5 лет тюрьмы.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту «б» части 3 статьи 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотиков). Материалы направлены в суд, а мужчина находится под подпиской о невыезде.