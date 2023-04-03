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В Нижнем Тагиле задержан сбытчик каннабиса

3 апреля 2023, 14:37
Фото: МВД России по УрФО
Сбытчика каннабиса удалось задержать правоохранителям в Нижнем Тагиле. Мужчину обвиняют в покушении на сбыт растений, содержащих наркотические вещества.

Задержанному 35 лет. Поймали его на станции Нижний Тагил 8 февраля 2023 года, сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по УрФО.

При проведении личного досмотра в кармане у мужчины нашли запрещенное вещество, что подтвердила проведенная экспертиза. Мужчина пояснил, что купил наркотик через интернет. Забирал его он из «тайника». Вещество в дальнейшем он планировал продавать на территории города.

Известно, что в 2013-м году он уже попадался за аналогичными деяниями. Тогда ему назначили 8,5 лет тюрьмы.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту «б» части 3 статьи 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотиков). Материалы направлены в суд, а мужчина находится под подпиской о невыезде.

Мужчину с наркотиками задержали сотрудники ППС на Вагонке в Нижнем Тагиле
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