В Нижнем Тагиле задержан сбытчик каннабиса

При проведении личного досмотра в кармане у мужчины нашли запрещенное вещество, что подтвердила проведенная экспертиза. Мужчина пояснил, что купил наркотик через интернет. Забирал его он из «тайника». Вещество в дальнейшем он планировал продавать на территории города.