В Нижнем Тагиле запретили парковаться в переулке у больницы на Тагилстрое

Напомним, в начале февраля 2023 года водитель Renault перегородил проезд на территорию больницы №4 почти на 20 минут. Из-за этого в медучреждение не могла попасть скорая помощь с тяжелым пациентом. Водитель подъехал к шлагбауму, но охрана не пропустила его внутрь. Тогда мужчина оставил транспорт и отправился по своим делам в больницу.