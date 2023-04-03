В Нижнем Тагиле запретили парковаться в переулке у больницы на Тагилстрое

Posted Сегодня, 10:48
Published Сегодня, 10:48
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Updated Сегодня, 10:50
Действовать данное правило начнет с 20 апреля 2023 года. Делается это для организации беспрепятственного проезда спецтранспорта.
На территории больницы будут установлены дорожные знаки, запрещающие стоянку транспорта, сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.
Напомним, в начале февраля 2023 года водитель Renault перегородил проезд на территорию больницы №4 почти на 20 минут. Из-за этого в медучреждение не могла попасть скорая помощь с тяжелым пациентом. Водитель подъехал к шлагбауму, но охрана не пропустила его внутрь. Тогда мужчина оставил транспорт и отправился по своим делам в больницу.