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В Нижнем Тагиле запретили парковаться в переулке у больницы на Тагилстрое

3 апреля 2023, 10:48
Фото: 1MI
Парковку в районе Больничного переулка в Нижнем Тагиле, который располагается перед въездом на территорию городской больницы №4, запретили.

Действовать данное правило начнет с 20 апреля 2023 года. Делается это для организации беспрепятственного проезда спецтранспорта.

На территории больницы будут установлены дорожные знаки, запрещающие стоянку транспорта, сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.

Напомним, в начале февраля 2023 года водитель Renault перегородил проезд на территорию больницы №4 почти на 20 минут. Из-за этого в медучреждение не могла попасть скорая помощь с тяжелым пациентом. Водитель подъехал к шлагбауму, но охрана не пропустила его внутрь. Тогда мужчина оставил транспорт и отправился по своим делам в больницу.

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#Ирина Кирилова#Больница#Проезд#Стоянка#Транспорт#Нижний Тагил
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