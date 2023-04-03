Военкор Владлен Татарский погиб во время взрыва в кафе в Санкт-Петербурге

Posted Сегодня, 04:20
Published Сегодня, 04:20
Modified Сегодня, 04:22
Updated Сегодня, 04:22
Инцидент произошел 2 апреля 2023 года. По данным СК по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, взорвалось неизвестное устройство. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Также к расследованию подключились сотрудники центрального МВД РФ.
В полиции Петербурга сообщили, что специалисты ГУУР МВД России прибыли на место для помощи в установлении и задержании лиц, причастных к совершению преступления. Известно, что военкор проводил встречу под эгидой организации «Киберфронт».
В заявлении организации говорится, что при планировании мероприятия были приняты меры безопасности, которых оказалось недостаточно. Представители выразили соболезнования близким и родным погибшего.
В СМИ появилась версия, что взрывное устройство могло оказаться в статуэтке, которую Татарскому подарили перед мероприятием. Сообщается, что это была женщина. Теперь ее разыскивают, пишут «Новые известия».
Позднее политолог Константин Долгов в своем Telegram-канале сообщил, что в кафе, где произошло происшествие, мог быть глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
На месте случившегося на Университетской набережной образовался стихийный мемориал. Он начал формироваться у памятника архитектору Доменико Трезини. Само место событий оцеплено, пишет «Фонтанка».