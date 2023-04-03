Военкор Владлен Татарский погиб во время взрыва в кафе в Санкт-Петербурге

Взрыв прогремел в кафе в Санкт-Петербурге во время встречи с военкором Татарским

Взрыв прогремел в кафе на Васильевском острове в Санкт-Петербурге во время встречи с военкором Владленом Татарским. Он погиб на месте. Также сообщается о 25 пострадавших.