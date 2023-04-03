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Published Сегодня, 04:20

Modified Сегодня, 04:22

Updated Сегодня, 04:22

Военкор Владлен Татарский погиб во время взрыва в кафе в Санкт-Петербурге

3 апреля 2023, 04:20
Фото: личная страница Владлена Татарского Вконтакте

Взрыв прогремел в кафе в Санкт-Петербурге во время встречи с военкором Татарским

Взрыв прогремел в кафе на Васильевском острове в Санкт-Петербурге во время встречи с военкором Владленом Татарским. Он погиб на месте. Также сообщается о 25 пострадавших.

Инцидент произошел 2 апреля 2023 года. По данным СК по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, взорвалось неизвестное устройство. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Также к расследованию подключились сотрудники центрального МВД РФ.

В полиции Петербурга сообщили, что специалисты ГУУР МВД России прибыли на место для помощи в установлении и задержании лиц, причастных к совершению преступления. Известно, что военкор проводил встречу под эгидой организации «Киберфронт».

В заявлении организации говорится, что при планировании мероприятия были приняты меры безопасности, которых оказалось недостаточно. Представители выразили соболезнования близким и родным погибшего.

В СМИ появилась версия, что взрывное устройство могло оказаться в статуэтке, которую Татарскому подарили перед мероприятием. Сообщается, что это была женщина. Теперь ее разыскивают, пишут «Новые известия».

Позднее политолог Константин Долгов в своем Telegram-канале сообщил, что в кафе, где произошло происшествие, мог быть глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

На месте случившегося на Университетской набережной образовался стихийный мемориал. Он начал формироваться у памятника архитектору Доменико Трезини. Само место событий оцеплено, пишет «Фонтанка».

#Ирина Кирилова#Погибшие#Смерть#Журналист#Взрыв#Криминал#Санкт-Петербург#Россия
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