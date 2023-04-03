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Published Сегодня, 04:33

Modified Сегодня, 04:35

Updated Сегодня, 04:35

Выпускник ТВВИКУ из Тавды Михаил Казарец погиб в ходе СВО

3 апреля 2023, 04:33
Фото: 1MI

Выпускник ТВВИКУ из Тавды погиб в ходе СВО

Михаил Казарец из Тавды погиб в ходе спецоперации на Украине. Ему было 24 года. Молодой человек окончил тюменское военное училище.

Прощание с военнослужащим прошло 18 марта 2023 года. В средней школе №9, где учился погибший, была объявлена минута молчания, пишет «КП-Тюмень».

На линейку были приглашены молодые люди, выпускники учреждения, которые находятся в отпуске.

Похоронен боец на ревдинском кладбище.

Напомним, 18 марта 2023 года в зоне проведения СВО погиб Юрий Есаулков. Он был вальщиком леса и проживал в Серовском ГО. Есаулков служил сапером-штурмовиком. У него остались жена и двое детей.

Вальщик леса из деревни под Серовом погиб на СВО
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#Ирина Кирилова#Смерть#СВО#Погибшие#Происшествия#Операция на Украине#Свердловская область#Тавда
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