Выпускник ТВВИКУ из Тавды Михаил Казарец погиб в ходе СВО

Posted Сегодня, 04:33
Published Сегодня, 04:33
Modified Сегодня, 04:35
Updated Сегодня, 04:35
Прощание с военнослужащим прошло 18 марта 2023 года. В средней школе №9, где учился погибший, была объявлена минута молчания, пишет «КП-Тюмень».
На линейку были приглашены молодые люди, выпускники учреждения, которые находятся в отпуске.
Похоронен боец на ревдинском кладбище.
Напомним, 18 марта 2023 года в зоне проведения СВО погиб Юрий Есаулков. Он был вальщиком леса и проживал в Серовском ГО. Есаулков служил сапером-штурмовиком. У него остались жена и двое детей.