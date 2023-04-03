Землетрясение магнитудой 6,9 произошло на Камчатке

Эпицентр землетрясения находился в акватории Авачинского залива в 44 километрах южнее Петропавловска-Камчатского на глубине 100 километров, пишет 360tv.ru. Угрозы цунами не зафиксировано, жертв и разрушений также не было. После землетрясения турбогенератор № 2 на Мутновской ГеоЭс-1 по защите вибрации был отключен, что привело к дефициту мощности. Несколько микрорайонов Петропавловска-Камчатского временно остались без электричества, но проблема была решена путем введения дополнительного оборудования на Толмачевских станциях.