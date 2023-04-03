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Землетрясение магнитудой 6,9 произошло на Камчатке

3 апреля 2023, 09:23
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,9 балла, сообщает региональное ГУ МЧС России. Сотрудники МЧС начали обследование зданий в Петропавловске-Камчатском и Вилючинском городских округах, а также в Елизовском муниципальном районе.

Эпицентр землетрясения находился в акватории Авачинского залива в 44 километрах южнее Петропавловска-Камчатского на глубине 100 километров, пишет 360tv.ru. Угрозы цунами не зафиксировано, жертв и разрушений также не было. После землетрясения турбогенератор № 2 на Мутновской ГеоЭс-1 по защите вибрации был отключен, что привело к дефициту мощности. Несколько микрорайонов Петропавловска-Камчатского временно остались без электричества, но проблема была решена путем введения дополнительного оборудования на Толмачевских станциях.

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