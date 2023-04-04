13 жителей Свердловской области заразились смертельной болезнью

Posted Сегодня, 12:29
Published Сегодня, 12:29
Modified Сегодня, 12:31
Updated Сегодня, 12:31
Именно столько случаев заражения зафиксировано на территории региона за три месяца нынешнего года, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
Все 13 случаев не связаны между собой. Также врачи отметили, что за два прошлых года регионе не было ни одного заболевшего корью. В 2020-м был зафиксирован лишь один такой случай.
В связи с этим санитарные врачи отметили, что в регионе проходит вакцинация от этой болезни. Привиться могут все те, кто ранее не болел корью и не делал прививку против нее.