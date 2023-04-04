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13 жителей Свердловской области заразились смертельной болезнью

4 апреля 2023, 12:29
Фото: 1MI
Смертельно опасной болезнью заразились 13 жителей Свердловской области. Это корь.

Именно столько случаев заражения зафиксировано на территории региона за три месяца нынешнего года, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Все 13 случаев не связаны между собой. Также врачи отметили, что за два прошлых года регионе не было ни одного заболевшего корью. В 2020-м был зафиксирован лишь один такой случай.

В связи с этим санитарные врачи отметили, что в регионе проходит вакцинация от этой болезни. Привиться могут все те, кто ранее не болел корью и не делал прививку против нее.

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#Свердловская область#Елена Озерова#Корь#Болезнь#Прививки#Происшествия
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