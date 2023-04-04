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Дарье Треповой предъявлено обвинение после теракта в Санкт-Петербурге

4 апреля 2023, 13:14
Фото: 1MI
26-летней Дарье Треповой, которую ранее задержали по подозрению во взрыве кафе в Санкт-Петербурге, предъявлено обвинение.

СУ СК требует заключить ее под стражу до 2 июня. Обвинение ей вынесли по двум статьям – террористический акт, повлекший смерть человека и незаконное ношение взрывчатки, организованное группой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК России.

Напомним, что Дарью подозревают в том, что они принесла статуэтку на творческий вечер военного корреспондента Владлена Татарского, где вручила ее в качестве подарка. Далее, как полагает следствие, статуэтка взорвалась, Владлен Татарский скончался, пострадало еще более 30 человек, находившихся в кафе.

По месту жительства Треповой прошли обыски, опрошены ее родственники. В СУ СК добавили, что акция была спланирована спецслужбами Украины с привлечением агентов из ФБК**.

** - признана экстремистской организацией в России.

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#Теракт#Елена Озерова#Уголовное дело#Взрыв#Криминал
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