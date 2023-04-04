Дарье Треповой предъявлено обвинение после теракта в Санкт-Петербурге

Напомним, что Дарью подозревают в том, что они принесла статуэтку на творческий вечер военного корреспондента Владлена Татарского, где вручила ее в качестве подарка. Далее, как полагает следствие, статуэтка взорвалась, Владлен Татарский скончался, пострадало еще более 30 человек, находившихся в кафе.