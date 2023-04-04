Дарье Треповой предъявлено обвинение после теракта в Санкт-Петербурге

Posted Сегодня, 13:14
Published Сегодня, 13:14
Modified Сегодня, 13:16
Updated Сегодня, 13:16
СУ СК требует заключить ее под стражу до 2 июня. Обвинение ей вынесли по двум статьям – террористический акт, повлекший смерть человека и незаконное ношение взрывчатки, организованное группой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК России.
Напомним, что Дарью подозревают в том, что они принесла статуэтку на творческий вечер военного корреспондента Владлена Татарского, где вручила ее в качестве подарка. Далее, как полагает следствие, статуэтка взорвалась, Владлен Татарский скончался, пострадало еще более 30 человек, находившихся в кафе.
По месту жительства Треповой прошли обыски, опрошены ее родственники. В СУ СК добавили, что акция была спланирована спецслужбами Украины с привлечением агентов из ФБК**.
** - признана экстремистской организацией в России.