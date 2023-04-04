Дело об убийстве военкора Владлена Татарского переквалифицировали на теракт

Posted Сегодня, 03:51
Published Сегодня, 03:51
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Updated Сегодня, 03:53
По информации следователей, по подозрению в совершении преступления задержана Дарья Трепова. С ней проводятся следственные действия, сообщили в СК РФ. Там уточнили, что имеются данные о том, что планирование и организация взрыва планировались с территории Украины. При этом Дарья придерживается оппозиционных взглядов.
Расследование обстоятельств продолжается. Устанавливаются все лица, которые могут быть причастны к данному преступлению — как исполнители, так и заказчики.
Напомним, военный корреспондент Владлен Татарский погиб 2 апреля в Санкт-Петербурге. Во время встречи в кафе на Университетской набережной прогремел взрыв. В результате также пострадали более 30 человек. Сообщалось, что взрывчатка находилась внутри бюста, который перед началом мероприятия Владлену подарила Дарья Трепова.