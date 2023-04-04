Дело об убийстве военкора Владлена Татарского переквалифицировали на теракт

По информации следователей, по подозрению в совершении преступления задержана Дарья Трепова. С ней проводятся следственные действия, сообщили в СК РФ. Там уточнили, что имеются данные о том, что планирование и организация взрыва планировались с территории Украины. При этом Дарья придерживается оппозиционных взглядов.