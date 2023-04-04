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Детский омбудсмен заинтересовался судьбой 11-летней девочки из свердловской деревни

4 апреля 2023, 17:09
Фото: 1MI
Омбудсмен Игорь Мороков заинтересовался судьбой 11-летней девочки из деревни Марсяты, страдающей от неизвестной болезни. Семью проверят сотрудники КНД.

Проблемы со здоровьем у девочки начались несколько лет назад. В какой-то момент ребенок перестал расти. Ее рост сейчас всего 110 см, а позвоночник изогнут в форме буквы S, пишет ЕАН.

По словам соседей семьи, родители девочки не обратились к врачам и не выяснили ее диагноз. Они сделали только рентген летом 2022 года в больнице Серова.

Мороков предположил, что есть вероятность беспечного отношения родителей к дочери, поэтому необходимо организовать проверку.

Напомним, 16 марта 2023 года в Екатеринбурге скончался мальчик-инвалид, у которого была очень редкая болезнь.

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#Елизавета Зиборова#Дети#Болезнь#Проверка#Омбудсмен#Общество
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