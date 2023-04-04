Детский омбудсмен заинтересовался судьбой 11-летней девочки из свердловской деревни

Posted Сегодня, 17:09
Published Сегодня, 17:09
Modified Сегодня, 17:09
Updated Сегодня, 17:09
Проблемы со здоровьем у девочки начались несколько лет назад. В какой-то момент ребенок перестал расти. Ее рост сейчас всего 110 см, а позвоночник изогнут в форме буквы S, пишет ЕАН.
По словам соседей семьи, родители девочки не обратились к врачам и не выяснили ее диагноз. Они сделали только рентген летом 2022 года в больнице Серова.
Мороков предположил, что есть вероятность беспечного отношения родителей к дочери, поэтому необходимо организовать проверку.
Напомним, 16 марта 2023 года в Екатеринбурге скончался мальчик-инвалид, у которого была очень редкая болезнь.