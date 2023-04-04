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Девушке оторвало ногу при падении из окна многоэтажки в Нижнем Тагиле

4 апреля 2023, 03:34
Фото: "Инцидент Нижний Тагил"
Девушке оторвало ногу после падения из окна многоэтажного дома на улице Первомайская, 32 в Нижнем Тагиле. Инцидент случился 3 апреля около 17:30.

С места происшествия пострадавшую забрали медики скорой помощи. Также там присутствовали полицейские, сообщается в группе «Инцидент Нижний Тагил».

По словам очевидцев, на вид девочке около 15 лет. Она спустила с балкона простыни и стала слезать в низ. В результате девочка сорвалась и упала.

По данным группы, пострадавшая находится в тяжелом состоянии.

Напомним, в тот же день в Екатеринбурге из окна выпала еще одна девочка. Ей на вид было также 14 — 15 лет. В результате случившегося она погибла. По словам местных жителей, она была из семьи мигрантов.

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#Ирина Кирилова#Падение#Больница#Полиция#Происшествия#Нижний Тагил
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