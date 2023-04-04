Девушке оторвало ногу при падении из окна многоэтажки в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 03:34
Published Сегодня, 03:34
Modified Сегодня, 03:36
Updated Сегодня, 03:36
С места происшествия пострадавшую забрали медики скорой помощи. Также там присутствовали полицейские, сообщается в группе «Инцидент Нижний Тагил».
По словам очевидцев, на вид девочке около 15 лет. Она спустила с балкона простыни и стала слезать в низ. В результате девочка сорвалась и упала.
По данным группы, пострадавшая находится в тяжелом состоянии.
Напомним, в тот же день в Екатеринбурге из окна выпала еще одна девочка. Ей на вид было также 14 — 15 лет. В результате случившегося она погибла. По словам местных жителей, она была из семьи мигрантов.