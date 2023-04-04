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Posted Сегодня, 17:09

Published Сегодня, 17:09

Modified Сегодня, 17:11

Updated Сегодня, 17:11

ДТП на юго-востоке Москвы: один человек погиб, двое пострадали

4 апреля 2023, 17:09
В юго-восточной части Москвы произошло серьезное ДТП, когда легковой автомобиль столкнулся с грузовиком. Двое людей получили ранения в результате инцидента, по данным экстренных служб, которые были уведомлены о происшествии источником "360".

Согласно информации, авария произошла на Бесединском шоссе рядом с домом № 15. Один из раненых был доставлен в больницу, в то время как другой отказался от медицинской помощи. Это привело к затруднениям в движении на данном участке , пишет 360tv.ru.

Подтверждение произошедшего появилось в Telegram-канале Департамента транспорта Москвы, который сообщил, что на месте происшествия уже находятся оперативные службы. В настоящее время причины и обстоятельства аварии выясняются.

Позже стало известно, что в результате этого происшествия водитель легкового автомобиля погиб. Согласно сообщению Госавтоинспекции Москвы, полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.

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