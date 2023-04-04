ДТП на юго-востоке Москвы: один человек погиб, двое пострадали

Posted Сегодня, 17:09
Published Сегодня, 17:09
Modified Сегодня, 17:11
Updated Сегодня, 17:11
Согласно информации, авария произошла на Бесединском шоссе рядом с домом № 15. Один из раненых был доставлен в больницу, в то время как другой отказался от медицинской помощи. Это привело к затруднениям в движении на данном участке , пишет 360tv.ru.
Подтверждение произошедшего появилось в Telegram-канале Департамента транспорта Москвы, который сообщил, что на месте происшествия уже находятся оперативные службы. В настоящее время причины и обстоятельства аварии выясняются.
Позже стало известно, что в результате этого происшествия водитель легкового автомобиля погиб. Согласно сообщению Госавтоинспекции Москвы, полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.