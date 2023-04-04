Двойная защита перед двойной угрозой

Однако грипп продолжает активно мутировать и переносится в том числе с перелетными птицами, которые, конечно, не носят маски и о социальной дистанции ничего не слышали. Поэтому в текущем году важно привиться сразу от двух инфекций – от гриппа и от СОVID-19. Вполне возможно, что в перспективе будут разработаны вакцины, в которых в одном шприце будут сочетаться как компонент против новой коронавирусной инфекции, так и набор антигенов актуальных штаммов гриппа.